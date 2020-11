Por primera vez hay más de 900.000 personas con trabajo en el Archipiélago

La cifra de ocupados -incluidos tanto los asalariados como los autónomos- creció en 22.700 personas en el tercer trimestre del año, hasta esas 909.300. Las Islas son así una de las cuatro autonomías que más puestos de trabajo crearon entre julio y septiembre, con un incremento del 2,56%. Solo el otro archipiélago del país, Baleares, se destaca de Canarias, con un extraordinario aumento del 8,27%. Y los datos son incluso más positivos si se echa la vista algo más atrás. En lo que va de 2018, el número de empleados ha subido en 37.500 personas, un 4,3%, lo que sitúa a la comunidad en el podio nacional únicamente por detrás de Extremadura (+5,17%) y Baleares (+19,48). Es más, los 54.100 puestos de trabajo creados en el último año -del tercer trimestre de 2017 al tercer trimestre de 2018- llevan a las Islas a ser el territorio del país que más empleos ganó en el período.

En opinión de la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, es este "llamativo crecimiento de la actividad" la causa de que el paro solamente baje en cien personas, de 222.400 desempleados en el segundo trimestre a 222.300. Hay que recordar que el paro está directamente relacionado con el número de activos. Es decir, con la suma de quienes están trabajando, los ocupados, y quienes quieren trabajar pero no lo logran, los desempleados. No es igual que 5.000 personas encuentren trabajo sin que crezca la población activa a que lo encuentren cuando los activos aumentan al mismo tiempo en otras 5.000 personas que, por ejemplo, han terminado sus estudios y se apuntan al INEM. En el primer caso el paro bajaría en 5.000 y en el segundo no se reduciría aunque el empleo creado haya sido el mismo. Y ocurre que la población activa ya llega en Canarias a 1.131.600 personas, también un nuevo récord.

Techo histórico

El máximo estaba hasta ahora en los 1.118.300 activos del último trimestre del año pasado. Por tanto, el Archipiélago tiene el mayor número de trabajadores de su historia y también, la mayor fuerza de trabajo de su historia. Nunca había contado la economía isleña con una suma tan elevada de personas empleadas y personas que buscan un empleo.

A pesar de este "llamativo crecimiento de la actividad", Canarias cerró el tercer trimestre con una tasa de paro del 19,64%. Aunque todavía es la tercera más alta del país -en Extremadura es del 21,68% y en Andalucía llega al 22,85-, es también la más baja desde el tercer trimestre de 2008, cuando estaba en el 17,36%. Han tenido que pasar justamente diez años y un cambio de década para que las Islas consigan reducir la tasa de paro por debajo del 20%. Se cumple así antes de lo previsto uno de los objetivos que se había marcado el Ejecutivo regional. Su presidente, Fernando Clavijo, dijo a comienzos de mes que la meta era terminar la legislatura con menos del 20% de desempleados, de modo que el objetivo se ha conseguido siete meses antes.

Si bien el paro se reduce solamente en cien personas en relación con el segundo trimestre, la disminución es de 24.100 personas en lo que va de 2018 y de 17.000 en el último año. En toda España fueron 164.100 los trabajadores que salieron del desempleo en el tercer trimestre, con lo que la tasa de paro nacional se queda en el 14,55%, cinco puntos por debajo de la de las Islas. Es el porcentaje más bajo de desempleados desde finales de 2008, cuando era del 13,79%. El 19,64% de Canarias es casi medio punto menos que en el segundo trimestre de este año y 2,4 puntos menos que a finales de 2017. Hay que puntualizar, eso sí, que cada provincia ha tenido un comportamiento opuesto en los últimos meses.

En la provincia de Las Palmas hay 117.500 desempleados, 3.700 más que en el segundo trimestre. En cambio, en la de Santa Cruz de Tenerife hay 104.800, 3.800 menos. En cualquier caso, el paro sí se ha reducido en las dos demarcaciones canarias en lo que va de año, aunque a mayor ritmo en la provincia tinerfeña. En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura hay 7.500 desempleados menos que a finales del año pasado, mientras que en las islas occidentales hay 16.700 menos.

Por sectores, el paro disminuye en la industria en 1.600 personas, con lo que el número de desempleados se queda en 5.200. Sin embargo, aumenta en los otros tres grandes sectores económicos: en 800 personas en la agricultura, que suma ahora 3.400 parados; en 2.500 personas en la construcción, que registra 10.800 desempleados; y en 3.300 en los servicios, que contabilizan 82.300 parados. No obstante, la caída del desempleo en 5.100 canarios entre quienes buscan su primer trabajo -120.700 personas- da ese saldo de cien parados menos.