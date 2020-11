Recientemente me he incorporado a la empresa y estoy muy satisfecho porque es una empresa puntera en el sector. Actualmente desempeño mis responsabilidades en el almacén, realizando tareas de gestión de proveedores y de atención al cliente. Nuestros clientes son distribuidores, no hacemos venta al público. Vendemos a empresas de saneamiento, de electricidad y del sector de la construcción.

En Canarias nuestros productos se pueden encontrar en grandes superficies y en proveedores del sector. Tenemos la ventaja de producir en Canarias y eso es un punto a favor para muchas empresas locales que tienen posibilidad de conseguir rapidez en el servicio y precio competitivo al ser un producto elaborado aquí.

Actualmente se trabaja sobre pedido y tenemos una media muy rápida de fabricación por lo que servimos enseguida nuestros productos. En la época del boom de la construcción había stock y se llegó a producir el doble de lo que estamos produciendo hoy día. Esto demuestra la gran capacidad que tiene CANPLÁSTICA. Ahora se trabaja a demanda y hay una muy buena productividad.

Soy madrileño, pero llevo más de una década viviendo en Canarias. Entré a trabajar aquí para cubrir una vacante que dejó un trabajador que acaba de retirarse por jubilación. En este trabajo he podido observar y aprender esa manera de trabajar en la que los valores personales se mezclan con los profesionales traduciéndose un trato cercano, amable, de confianza y calidad.

Canarias tiene ciertas peculiaridades a la hora de trabajar. Una empresa puede existir en cualquier parte del mundo. Creo que aquí existen particularidades como un trato mucho más cercano entre proveedores y clientes, menos ferocidad en la competencia y se conoce mucho más rápidamente al cliente. De esta forma te puedes adaptar mejor a sus necesidades porque sabes perfectamente en qué mercado se mueve. La cercanía es un factor clave, social, física y geográficamente hablando. Tenemos la experiencia de colaboración incluso entre nuestros clientes. Hemos tenido el caso de que un cliente precisa con urgencia un material, y como existe esa cercanía y confianza mutua, podemos gestionarlo con otro cliente para cubrir esa urgencia y luego nosotros reponérselo a quien lo tenía. Estas cosas solo pueden darse en un ámbito de cercanía como el canario. Son situaciones en donde afloran valores que acompañan al servicio y a la calidad, como así también a la rentabilidad de la empresa.