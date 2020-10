Canarias no tendrá nueva regulación de la vivienda vacacional. No al menos en esta legislatura. El PSOE ha anunciado este jueves que pedirá el aplazamiento del debate del proyecto de ley tras el dictamen desfavorable del Consejo Consultivo. La decisión de los socialistas después de conocerse el varapalo del Consultivo no deja margen alguno para que la ley pueda salir adelante, ya que el pleno de la próxima semana será el último de la IX Legislatura. Además, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), impulsores de la reforma, no tienen mayoría en la Cámara.

El texto que salió de la Comisión de Turismo del Parlamento ha desatado una fuerte polémica entre impulsores y detractores del arrendamiento turístico, liderados respectivamente por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) y la patronal hotelera Ashotel. Y, de momento, la batalla parecen haberla ganado los primeros. No en vano, el dictamen del Consejo Consultivo era fundamental para que el proyecto de ley, apoyado por CC, NC y PSOE y rechazado por Podemos y el PP, pudiera prosperar en el último pleno de la legislatura. La contundencia del órgano dependiente del Parlamento, que ve inconstitucionales varios apartados y cuestiona otros tantos, ha desembocado en la decisión del PSOE, de modo que el proceso queda bloqueado.

"La intención de conjugar con mayor eficacia los derechos de los pequeños propietarios y el interés general de garantizar el acceso a la vivienda de las personas con rentas más bajas es evidente", ha explicado la diputada del PSOE Rosa Cabrera Noda. Cabrera ha lamentado, no obstante, que el Gobierno de Canarias haya sido "incapaz" de sacar adelante, "de una vez por todas", el decreto de alquiler vacacional pese a conocer los perjuicios que eso ha supuesto para el mercado tradicional de la vivienda.