Las filiales británicas en las Islas se juegan 42 millones y 1.700 empleos con el 'brexit'

Aunque las empresas canarias con intereses en Gran Bretaña e Irlanda del Norte son muchas, no todas tienen una matriz en Londres o Belfast. Es decir, no todas son filiales propiamente dichas. A pesar de que las fronteras entre matriz y filial a veces son difusas, la firma Informa D&B, dedicada al análisis comercial, de riesgos y la gestión de bases de datos empresariales, contabiliza un total de 1.569 filiales de entidades británicas en toda España. Casi 1.600 empresas que operan en una o varias comunidades autónomas y que dependen de 818 multinacionales con sede en Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte. En el caso de que el brexit o incluso la prórroga del actual statu quo afectasen a las relaciones comerciales entre estas filiales y sus matrices (Londres y Bruselas negocian una prórroga), España se arriesga a perder un volumen de negocio de más de 30.000 millones de euros y cerca de 114.000 puestos de trabajo. Y dentro de España, Canarias no sería una excepción.

No en vano, de esas 1.569 empresas, un total de 23 operan desde el Archipiélago. Más de 20 negocios vinculados a algunas de esas 818 multinacionales que tienen su base de operaciones en el Reino Unido. Pese a que a simple vista puedan parecer pocos, lo cierto es que la cifra es considerable, máxime si se tiene en cuenta que la gran mayoría radican en Cataluña, prácticamente el 20%, y fundamentalmente la Comunidad de Madrid, donde están instaladas 725, casi la mitad. De hecho, Canarias ocupa la octava posición en número de filiales británicas entre las 17 regiones del país. Con todo, lo que verdaderamente da la dimensión de lo que está en juego es el volumen de negocio y el número de empleos que esas 23 filiales mantienen en la región.

Según los cálculos de Informa D&B a partir de las cuentas del ejercicio de 2017, esa veintena de empresas canarias guiadas desde Gran Bretaña o Irlanda del Norte generan, exactamente, 41,94 millones de euros cada año. Y lo que es aun más importante: dan trabajo a alrededor de 1.674 personas.

En términos globales, los 41,94 millones que facturan las 23 filiales británicas en la Comunidad Autónoma representan el 0,14% de los 30.358,2 millones de euros que en cifras exactas mueven las 1.569 empresas de este tipo repartidas por toda España. Así pues, en Canarias operan un 1,47% de las filiales del Reino Unido en España, las susodichas 23, pero su facturación, esos 42 millones, solo representa el 0,14% del total. ¿Qué significa esto? Pues que por lo general se trata de empresas de pequeño tamaño, lo que en última instancia puede hacerlas más dependientes si cabe de sus matrices. Es más, el volumen de negocio medio no llega a los dos millones de euros, de modo que ya no se trata de que sean pequeñas, sino que directamente entran en la categoría de microempresas, esto es, aquellas que justamente facturan menos de dos millones. Hay que puntualizar, eso sí, que en cuanto al empleo, y siempre en términos medios, estarían en la categoría de las empresas medianas, que son las que dan trabajo a menos de 250 personas. Si se considera ese total de 1.674 empleos, cada una de las 23 filiales tiene en plantilla, de acuerdo a la media nacional, a unos 73 trabajadores. En otras palabras: Canarias se juega mucho más en términos de empleo que de cifra de negocio.

El análisis de Informa D&B pone de manifiesto que de las 1.569 filiales, solamente 62 facturan más de cien millones. Son 92 las que manejan un negocio de entre 30 y cien millones y 284 las que mueven entre seis y 30 millones de euros. En consecuencia, la gran mayoría, hasta 1.131, facturan menos de seis millones. Es en este último grupo donde están las 23 que operan desde Canarias.

Aunque el estudio no da nombres de las filiales, parte de las que están en la Comunidad Autónoma o de las que estudian instalarse en un futuro próximo son conocidas. Es el caso, por ejemplo, de Location One, que recientemente abrió una sede en Santa Cruz de Tenerife para el suministro del material necesario para los cada vez más numerosos rodajes que se llevan a cabo en Canarias. Incluso el gigante Rolls-Royce tiene talleres en la región para prestar servicios a plataformas petrolíferas.