El bar de toda la vida pierde sitio en España

Fuente: Hostelería de España. Infografía: Izaskun GaraizabalEl Anuario 2018 de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), la principal organización del sector, recoge que, desde 2010 a 2017, hubo 18.269 cierres de establecimientos de bebidas, la nomenclatura técnica bajo la cual se cobijan los 'pubs' de copas, las cafeterías y las tascas de toda la vida. Ese precisamente es el prototipo de bar que más está bajando la persiana, si bien muchos de estos cierres se ven matizados por el hecho de que existe una gran movilidad. Un ejemplo: un chiringuito costero que, concluida la temporada, es traspasado y reabre tiempo después con un nuevo responsable al frente.

No obstante, el 'bar del pueblo', ese donde además de tomar un refrigerio se reúnen los vecinos y que siempre ha ejercido como uno de los núcleos alrededor de los cuales gira la vida social de las pequeñas localidades rurales, está en riesgo de arrinconamiento. Es ese modelo el que concentra la mayor parte de clausuras y que ahora se encuentra "en declive", como confirma Emilio Gallego, secretario general de CEHE. Por el contrario, cada vez se abren más restaurantes: a finales de 2017 había contabilizados 76.492, un 3,8% más que el año anterior. "Es la tendencia del sector. Está creciendo el hábito de comer fuera de casa, bien por motivos profesionales o por razones de ocio", destaca. El incremento en el consumo de bebidas como la cerveza, que crece año tras año en España, también juega a favor.

El verano es una de las épocas de mayor consumo en la hostelería española. Shutterstock

El fenómeno de la despoblación, especialmente visible en los pequeños enclaves, está provocando que numerosos negocios se vean obligados a cerrar sus puertas. En muchos casos, regentados por matrimonios que se jubilan y a los que nadie parece querer tomar el relevo. Pero los cambios sociológicos no se quedan ahí. Bares ubicados en las periferias de grandes ciudades como Madrid y Barcelona también se ven arrastrados a poner fin a su actividad. El surgimiento de nuevos barrios ha venido acompañado de la creación de bares con tamaño y posibilidades mayores. Además, también influye el cambio en los hábitos de consumo.

Esta es una de las tendencias que más influye en el sector. "Los jóvenes de hoy no bajan al bar a echar una partida de ajedrez o de cartas", resume gráficamente Emilio Gallego. Si el 'take away' -comida o bebida para llevar- fue una de las primeras innovaciones, ahora el denominado 'delivery' -reparto a domicilio- gana adeptos de manera exponencial, en especial los fines de semana. "Es algo que viene a sustituir los momentos de consumo tradicional en el bar", explica el secretario general de CEHE.

184.430

Bares en España

7,2%

del PIB es de la hostelería

1,6

millones de trabajadores

1.080

euros de gasto medio en 2018

La empresa de investigación de mercados NPD Group ha constatado un crecimiento el año pasado del 17% en las ventas del segmento de la hostelería dedicado al envío a domicilio que, junto a la comida para llevar, están impulsando la recuperación del sector. E, igualmente importante, un gasto medio por cliente de 4,93 euros por visita, al mismo nivel que en 2008, antes del estallido de la recesión.

El informe de la firma de investigación también destaca el incremento del consumo en "adultos y jóvenes trabajadores", así como el repunte en franjas como las mañanas y de rutina diaria. Ahí entra la pausa del café, un momento que conecta con la recuperación del empleo y de la economía española. "Se nota que hay más renta disponible en los hogares", subraya Gallego. Sin olvidar el brío, vital, que para el sector supone la creciente entrada de turistas en nuestro país.

PIB regional hostelería

Infogram

También la CEHE observa un incremento en el gasto medio anual por persona, que pasó de 861 euros en 2014 a 1.080 en 2017. Los españoles no han perdido el ánimo por disfrutar de bares y restaurantes. "Con la crisis, una de las cosas que más nos preocupaba al sector era saber si la gente iba a 'encerrarse' en casa. Muchas personas gastaban con más precaución, pero no se dejó de salir. Ahora se ha vuelto a consumir de manera más alegre", indica Emilio Gallego. El sector supone un 7,2% del PIB nacional (129.450 millones de facturación), del que un 5,5% procede de los servicios de restauración y 1,7% del alojamiento. En términos de empleo, la hostelería en su conjunto aglutina a 1,6 millones de trabajadores.

La digitalización de los negocios es otro de los vértices alrededor de los que gira la modernización de la hostelería, con el deseo de muchos locales de acaparar buenas críticas y recomendaciones en páginas de Internet. Pero Emilio Gallego relativiza todas estas utilidades. "La hostelería tiene la ventaja de que está a la vista. Si ves un sitio animado, con buena cerveza y tapas, entras. Y con eso basta. Muchos de los bares que están repletos en los paseos marítimos en verano no están en las listas de Internet y ni falta que les hace". Cuando se cierra un bar se despide un negocio y, en cierta manera, una forma de socializar. Y es que, como destaca Gallego, en los bares "nos relacionamos, descansamos y disfrutamos".