¿Qué significa para una empresa familiar como Domingo Alonso group el reconocimiento de los galardones Innobankia por la Trayectoria Profesional de la entidad canaria 2018?

Para todos los que formamos Domingo Alonso Group es todo un orgullo contar con este reconocimiento. Con el Premio Innobankia a la Trayectoria Profesional celebramos junto a BANKIA y La Provincia nuestros más de 80 años de historia de los que ambas entidades han sido testigos. Una historia que comienza en 1935 en la que hemos aprendido y evolucionado hasta convertirnos en el grupo de automoción más importante de las islas y referente en Europa que sigue trabajando gracias a un motor compuesto por más de 1.500 personas.

¿Es compatible la expansión internacional de una marca con la importante raíz local o regional que mantiene el grupo en las Islas?

Es 100% compatible. Así lo venimos demostrando desde que dimos nuestro primer salto internacional hace más de 20 años. Hemos aprendido a exportar nuestro buen hacer e implantarlo en aquellos lugares donde desarrollamos algún tipo de actividad. En Domingo Alonso Group estamos orgullosos de nuestra raíces canarias, son parte de nuestro ADN, lo que ha determinado quiénes somos como grupo empresarial.

¿Y cómo recuerdan el salto del grupo al mercado internacional y cuándo se produjo?

Nuestra primera aventura internacional se produjo en 1998. Dimos el salto para convertirnos en importador oficial de las marcas Volkswagen, SEAT, ŠKODA y Audi en Cabo Verde. A partir de ese momento nuestra presencia internacional no ha dejado de crecer. Fuimos incorporando nuevas marcas en nuevos mercados como fue el caso de Hyundai y otras marcas.

De estas experiencias internacionales hemos aprendido que el secreto para el éxito comprende la utilización de sistemas informáticos propios y un equipo humano formado en casa, con los valores de Domingo Alonso Group.

¿Ahora sería más sencillo?

Sin duda. En los últimos 20 años los avances nos han permitido agilizar cualquier proceso que requiera salir al exterior gracias a la tecnología y herramientas que nos permiten estar en contacto. No obstante, en las Islas Canarias aún nos queda mucho por mejorar y siempre tendremos dos horas y media más de vuelo extra que cualquier empresa de la península.

¿Con qué productos y en qué países tiene presencia Domingo Alonso?

Actualmente Domingo Alonso Group está presente en más de 35 países representando a 25 marcas y ofreciendo soluciones de movilidad en todos esos mercados. En el año 2010 con el objetivo de reforzar nuestra presencia internacional creamos junto al grupo empresarial portugués Salvador Caetano una alianza para el desarrollo del negocio en África y Portugal. Tras el éxito de esta unión, en 2017 pasamos a formar parte del accionariado del holding portugués. Ahora, con una relación aún más sólida, con nuestro partner sumamos más de 75 empresas y 300 concesionarios en Portugal y España. Como resultado, nos hemos convertido en el principal operador en la Península Ibérica con más de 160.000 vehículos vendidos al año y en un enorme apoyo para afrontar los retos y transformaciones a las que se enfrenta estos días el sector del automóvil.

¿Qué recomendaría a quienes estudian con demasiado recelo la diversificación de sus servicios o productos?

Existe una premisa con la que en Domingo Alonso Group estamos totalmente de acuerdo: "Existen dos tipos de empresas: las que innovan y las que desaparecen". En Domingo Alonso Group no tememos a la innovación y diversificación, para nosotros ambas fueron clave en la época de crisis. Durante esa etapa en el grupo apostamos por las Tecnologías de la Información, comunicación, consultoría y la creación de alianzas estratégicas, como la que tenemos actualmente con el Grupo Salvador Caetano. Con esta estrategia en los últimos 10 años se han invertido más de 10 millones de euros creando empresas y puestos de trabajo dentro de estos sectores.

¿Apuesta el grupo por nuevos mercados como el tecnológico?

Por supuesto. En nuestra compañía somos conscientes que el mundo está en constante cambio de una forma cada vez más rápida y compleja. Detectar los retos y afrontarlos en el menor tiempo posible es fundamental para el éxito, evolución e incluso supervivencia de cualquier organización hoy en día. Todo esto nos conduce a la tecnología que junto a la transformación digital ha jugado un papel protagonista en los últimos tiempos en Domingo Alonso Group. Dedicamos un enorme esfuerzo por mejorar, investigar y digitalizar todo tipo de procesos usando la tecnología como herramienta principal para alcanzar mejores niveles de rentabilidad y eficacia en nuestro día a día y sobre todo poner al cliente en el centro de toda nuestra actividad.

Desde hace más de 15 años contamos con empresas de tecnología, software y desarrollo como AIDA, Opportunity y Singular Factory, que junto a nuestra experiencia nos han demostrado que somos capaces de desarrollar, vender herramientas y tecnología mejores que las hay en el mercado.

¿Cobra más importancia para el empresario canario esa política de expansión teniendo en cuenta las limitaciones geográficas y de clientes que caracterizan al mercado insular?

Cobraría más importancia si realmente fuera algo accesible en Canarias. La expansión para las empresas canarias es un lujo que muchas no pueden permitirse. Un mercado tan pequeño como el canario necesita medidas más abiertas y menor regulación que permita explorar nuevas oportunidades, fomentar la diversificación y promover la expansión de nuestra actividad. Un ejemplo de ello es que en Lisboa y Oporto hacemos el servicio de Uber de los niños y en Canarias entre la ley de transporte escolar etc€ no nos dejan por lo que el ciudadano no puede disfrutar de esta solución que a muchas familias donde los dos trabajan le darían la suficiente flexibilidad para que el niño pueda de esta manera ir con una ruta más directa y menos tiempo al colegio o disfrutar de actividades extraescolares. Nadie piensa en el ciudadano. Nadie piensa como hacer la vida más fácil al ciudadano, permitir que elija la movilidad que quiere y necesita.

El grupo tiene 1.500 empleados en todo el mundo: ¿cómo se gestiona una plantilla tan numerosa y dispersa?

La gestión de los recursos humanos está centralizada desde nuestra sede en Gran Canaria. Contamos con un amplio equipo de profesionales especializados que trabajan por el bienestar del que es el principal valor de Domingo Alonso Group, las personas.

Los valores comunes que compartimos, nuestra organización horizontal, la apuesta por el equilibrio entre la vida personal y profesional y por supuesto la apuesta desde hace más de 20 años por la mujer nos hace ser una empresa que se abre a los mejores talentos. Todo esto fomenta que nuestra plantilla sea capaz de autogestionarse, es el signo de identidad de todas las personas que formamos Domingo Alonso Group.