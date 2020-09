"La licencia de obras para el Oliva Beach tarda porque es un expediente complejo"

La atención se dispensó desde el primer minuto del primer incendio. Tomé contacto con el presidente del Gobierno de Canarias para hacer un análisis de situación, más allá de que el operativo de extinción de incendios no depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Sí tenía el seguimiento a través de la colaboración que brindaban sobre el terreno los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Interior, y Defensa. Eso nos permitía estar informados prácticamente en tiempo real.

¿Es conveniente tener más bases en las Islas de efectivos contra el fuego?

Los impactos climáticos cambiarán la realidad sobre la cual estamos acostumbrados a manejarnos. En función de ello, la comunidad autónoma probablemente necesita repensar una estrategia de carácter general de cooperación con el Estado, y también hacer una reflexión interna con cabildos y ayuntamientos. Ese proceso debe servir para definir cuáles son las mejores herramientas de respuesta y creo que esa es una de las claves que maneja el nuevo Gobierno canario.

¿Está dispuesto Madrid a hablar de ello?

Los niveles competenciales están claramente definidos y la iniciativa corresponde a las administraciones autonómicas. Los mecanismos se construyen alrededor de la capacidad de acción en materia de protección civil, eso es lo que define los escenarios y la cooperación que se establece con cada autonomía. Por supuesto que la disposición al diálogo existe, más allá de que todos los recursos disponibles se hayan puesto a disposición del operativo desplegado en el Archipiélago.

Cambiando de tercio. ¿Es normal que la licencia de renovación del hotel Oliva Beach no esté resuelta desde finales de 2017?

Depende del momento en que computemos el inicio de tramitación del expediente y de las novedades que se vayan produciendo en ese proceso.

Se inició en diciembre de 2017.

Es verdad que entonces se produjo el registro. Ahora, no es menos cierto que el escrito llegó a la Dirección General de Costas en septiembre de 2018.

¿Por qué tanto tiempo?

No es habitual. Sí le aseguro que desde ese momento el ministerio puso en marcha el procedimiento normal para una concesión de licencia de obras. En el transcurso de la tramitación comparecieron dos personas que se declararon interesadas en el expediente. Aportaron documentación que ha de tenerse en cuenta y en ese momento se consideró que debe de ser la Secretaría General Técnica del ministerio la que emita el informe atendiendo a las novedades que se han producido.

Ha pasado casi un año y 383 trabajadores están pendientes.

Si no recuerdo mal, las comparecencias de esas dos personas se produjeron en diciembre de 2018 y febrero de este año. A raíz de ello, he tenido personalmente dos encuentros con la representación de la empresa para mantenerles puntualmente informados de la evolución. Es lo suficientemente complejo como para que, por razones de seguridad jurídica, tanto para la empresa como para el conjunto de las personas concernidas, haya que ser puntillosos y no avanzar decisiones que puedan ser corregidas con posterioridad. Esa es la situación. Estamos a la espera de que la Secretaría General Técnica emita el informe.

¿En qué plazo?

Ya le digo que el expediente es complejo. Se trata de una concesión que ha pasado por distintas vicisitudes a lo largo del tiempo. Eso requiere remontarse en el proceso de evaluación casi hasta los orígenes mismos de esa concesión y lleva un tiempo hacerlo. No me arriesgo a decir en qué momento puede quedar resuelto, aunque aventuro que no va a ser demasiado largo ya.

¿Quiénes se interesan por ese expediente?

Cualquier persona puede acceder al expediente de una concesión. Hablamos de dominio público, con lo que no se requiere ningún título específico para comparecer. No se trata de ninguna organización, son dos personas a título particular.

¿Por qué no pueden replicarse en el Archipiélago los chiringuitos playeros de Andalucía?

El mecanismo de otorgamiento de títulos concesionales para el otorgamiento del aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre es idéntico en todo el Estado. No hay absolutamente ninguna diferencia, el criterio es exactamente el mismo. El reglamento que lo regula no tiene peculiaridades en función de las características del territorio.

¿Por qué no los hay entonces en Canarias?

Lo que sí está haciendo el ministerio, en el desarrollo de la estrategia de protección del litoral, es ir adaptando la dinámica de otorgamiento de los aprovechamientos a los diagnósticos de impacto de cambio climático. Eso es algo que habrá de ir haciéndose con mayor rigor a medida que pase el tiempo. En el caso de Canarias se suele utilizar con bastante frecuencia un vídeo que recorrió las redes, creó que a finales de 2018, en el que se ve con qué intensidad impacta el mar contra un edificio, con las olas llegando hasta la tercera planta. Vamos hacia una realidad diferente, lo que nos obliga a tomar decisiones distintas para adaptarnos. En esa misma medida, no hay ninguna diferencia a la hora de gestionar el dominio público entre las Islas y la Península.

¿En qué punto estamos de impacto sobre el medio ambiente? ¿Estamos a tiempo o llegamos tarde con la concienciación?

El cambio climático ya ha modificado la realidad física y climática. Eso es evidente y lo vemos cada día. Este verano está especialmente gráfico. Hace unas semanas vimos incendios de grandes dimensiones en Siberia y eso es consecuencia del proceso de descongelación del permafrost. Se han alcanzado temperaturas inusuales en Groenlandia con consecuencias devastadoras de derretimiento de hielo y la lógica influencia sobre el aumento del nivel del mar. Son cuestiones que ya han sucedido, no estamos hablando de lo que el cambio climático va a suponer en el futuro, el planeta ya ha cambiado. También en las dinámicas de preservación de la biodiversidad, porque induce el desplazamiento de especies en busca de climas adaptados a su realidad. Si hablamos de Canarias, nos encontramos con especies marinas que nunca habían tenido aquí su hábitat.

¿Qué hacer?

Lo primero, adaptarnos a la nueva realidad, porque el futuro no va a ser como el pasado. Ahora bien, en nuestras manos está conseguir que ese futuro no sea tan hostil como para que en determinados lugares sea imposible que se desarrolle la vida de la especie humana con normalidad.

¿En qué ámbito podemos actuar para detener el deterioro?

Por ejemplo, cambiando nuestros patrones de consumo energético. A partir de ahí, en la medida en que el compromiso sea más efectivo y vayamos más deprisa, probablemente los impactos sean menores. Tenemos en las manos conseguir que el futuro sea benévolo con nuestros descendientes.

¿Ve a Canarias como ese escenario para la investigación sobre fuentes limpias como generadoras de energía?

Los territorios insulares son los escenarios que mejor pueden acoger los procesos de implantación de nuevos modelos de generación energética. Bruselas tiene sus propias líneas de apoyo para la puesta en marcha de nuevas experiencias en territorios insulares. Tanto Canarias como Baleares pueden ser esos territorios en los que poner en marcha experiencias trasladables después al resto del país. Ahí está Gorona del Viento en El Hierro.

¿Habrá nueva subasta con fondos Feder o lo impedirá no tener un nuevo Gobierno central?

Con carácter general, es mejor tener un gobierno que no esté en funciones. En este caso, concreto, no tiene por qué afectar. Incluye fotovoltaica y esa es una potencialidad que falta por desarrollar en las Islas.