¿Qué supone para Aloe Plus Lanzarote haber sido galardonados en losPremios InnoBankia Canarias 2019 en la categoría de Premio EspecialIndicex a la Digitalización?

Para todo nuestro equipo recibir este galardón supone un gran incentivo paraseguirtrabajando en la mejora de la calidad de nuestros productos y servicios.Además, representa una motivación adicional para reforzar y establecer nuevosmecanismos que ayuden a incrementar las ventas a través, por ejemplo, delcomercio electrónico del que ya depende el 15% de las ventas de Aloe PlusLanzarote.

¿Qué diferencia a la empresa de otros negocios dedicados a lacomercialización de productos elaborados con aloe?

La calidad. Cada detalle referente al cultivo del aloe vera canario, y a la posteriorelaboración y distribución de nuestros productos está controlado al detalle por elgran equipo de personas que conformamos Aloe Plus Lanzarote. Además,nunca nos conformamos con lo que tenemos. Siempre estamos trabajando en nuevasLa génesis de la empresa está en la apertura de una pequeña tienda en la localidad de Puerto de Carmen, que nace para la venta de productos cosméticos naturales y que desemboca con mucha ilusión, pasión y trabajo en una estructura empresarial que hoy da trabajo a más de 70 trabajadores. Gracias a ello hoy podemos decir que nuestros productos están presente en muchísimas partes del mundo.

¿Y crecer desde Lanzarote? Imagino que también tendrá su peculiaridad

Es cierto que inicialmente el operar desde una isla puede suponer un hándicappara crecer, pero en la práctica lo cierto es que gracias al esfuerzo y la dedicación,no solo hemos conseguido consolidarnos en Canarias sino que estamos en unproceso de expansión en varios países de África y Europa.

¿Qué ponen en valor vuestros clientes de la marca?

Tanto la calidad de los productos, como la sencillez de realizar pedidos online y larapidez del transporte son las valoraciones más repetidas entre nuestros clientes. Para nosotros son tres puntos fundamentales en los quetrabajamos diariamente para seguir mejorando y afianzar a nuestros clientes.

Por último, ¿hacia dónde dirigen ahora su crecimiento?

Desde el año 2009, la entidad se encuentra inmersa en un proceso deinternacionalización con el desarrollo del comercio electrónico a través de nuestraweb, así como la presencia a través de tiendas físicas no solo en Canarias si no enpaíses como Senegal, Marruecos,Italia o Bielorrusia. El objetivo más próximo de Aloe Plus Lanzarote es seguir consolidando nuestra marca, tanto a nivel autonómico, comonacional e internacional.