El Gobierno central ultima el proceso de aprobación del paquete de medidas elaborado por distintos ministerios para hacer frente a la quiebra de Thomas Cook, con especial incidencia en Canarias, y hoy concretará aquellas con impacto económico destinadas a compensar a las empresas afectadas por la pérdida de las reservas turísticas que se van a quedar sin cubrir, o la de plazas aéreas en los mercados con implantación del turoperador británico. El plan de choque diseñado por la Comisión Interministerial de Turismo el pasado día 3, a partir de propuestas y reclamaciones de las comunidades autónomas más afectadas, cuenta con una serie de ayudas presupuestarias que serán ultimadas hoy en la reunión de la comisión delegada para Asuntos Económicos antes de su traslado al Consejo de Ministros del viernes, donde se prevé la aprobación definitiva del real decreto que las contendrá.

El coste para el Estado del conjunto de medidas integradas en ese plan de contingencias está valorado en 300 millones, aunque 200 de ellos se refieren a créditos oficiales que deberán ser devueltos por las empresas, pymes o autónomos que los soliciten, mientras que los otros cien millones se concretarán en bonificaciones adicionales a la Seguridad Social en los contratos de trabajadores fijos discontinuos de las empresas afectadas, y en la rebaja de las tarifas aeroportuarias para tratar de que nuevas compañías aéreas cubran el mercado y las conexiones que deja libres Thomas Cook.

Distintas empresas y asociaciones hoteleras del sector han expresado en los últimos días sus dudas sobre la incidencia real de las medidas anunciadas por el Gobierno central en funciones, y han reclamado información más detallada al respecto. Fuentes del ministerio de Turismo y de otros ministerios implicados, como el de Fomento y el de Trabajo, eludieron ayer concretar más el alcance de las medidas y se remitieron a lo que hoy se decida.

En todo caso, recordaron que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, trasladó el pasado lunes en el seno del Consejo Español de Turismo, integrado por todas las administraciones públicas, y los agentes económicos y sociales del sector, el plan operativo para hacer frente a la crisis de Thomas Cook con especial incidencia en la garantía de mantener la conectividad de los destinos turísticos donde operaba esta empresa, en el mantenimiento del empleo, en la liquidez de las empresas afectadas, y en la promoción de España y las regiones más afectadas. Una de las críticas de las patronales turísticas canarias al plan es su "escasa adaptación a la realidad de Canarias" al entender que las medidas contempladas se quedan lejos de las que necesitan las Islas.

En concreto, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), hace hincapié en que las rebajas aeroportuarias anunciadas, la de pasajeros y la de ruta, suponen de facto "bonificaciones al pasajero" y no a la operativa de vuelo para levantar aviones, es decir, que no quita el coste fijo que representa la tasa por aterrizaje, sino la variable que está sujeta a la ocupación del avión. "Lo que necesitamos con urgencia son aviones, los turistas ya los tenemos, quieren venir, pero no saben cómo", declara el presidente de Ashotel, Jorge Marichal. Además, considera que la medida es discriminatoria para con los pasajeros nacionales. Por otro, lado, cree que los créditos ventajosos, que no sólo es a los hoteles sino también a las empresas suministradoras del sector, "no son un regalo, sino que se pagarán".

Otras de las incógnitas es la aplicación de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, un aspecto sobre el que, sin embargo, la Consejería de Hacienda del Ejecutivo autonómico ha confirmado que todas las empresas que acrediten que se han visto altamente perjudicadas por la bancarrota del turoperador podrán beneficiarsea, así como del aplazamiento del IGIC que ha arbitrado la propia consejería. Ambas medidas habían sido solicitadas insistentemente por autónomos y empresarios porque prevén que el invierno,que siempre ha sido sinónimo de bonanza para el sector, será en esta ocasión un periodo lastrado por las pérdidas.

En tododcaso, el Gobierno de Canarias se mantiene por ahora en un prudente silencio y a la expectativa sobre lo que verdaderamente saldrá hoy de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y lo que el viernes se apruebe en el Consejo de Ministros, sobre todo porque es consciente de que la capacidad de intervención económica sobre este asunto está condicionada al hecho de que el Ejecutivo central esta en funciones y se encuentra con las manos atadas a la hora de aprobar y aplicar medidas de carácter presupuestario. Con todo, la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, acudió el lunes al Consejo Español de Turismo donde Maroto desgranó esas medidas sin que, hasta la fecha, crea que se haya quedado algo importante en el tintero. "Vamos a ver qué se aprueba el viernes y cuáles son los detalles del plan, y cómo se llevan a cabo y se desarrollan".