Casi 90.000 euros entre los sueldos de los alcaldes de las capitales españolas

Las premisas son más que variadas a la hora de comprobar lo que los primeros ediles se meten en el bolsillo cada año. Que se dediquen a la labor de dirigir sus municipios en exclusividad es de lo más importante a la hora de percibir una buena cuantía. Así pues, las alcaldesas que se ponen a la cabeza del listado de mejor pagados en el 2018 son Manuela Carmena y Ada Colau. La primera con 102.009,97 euros; la segunda con un total de 100.000 euros. Son las únicas que llegan o pasan de las barrera de los 100.000 euros. En tercer lugar se posiciona la ciudad de Bilbao. Su alcalde, Juan Mari Aburto, percibe un sueldo anual de 91.318,28 euros. Le sigue San Sebastián con 83.870 euros y Valencia con 82.602,94. En este sentido, más de 80 alcaldes tienen unas retribuciones asignadas a sus cargos que superan los 60.000 euros anuales.

Los sueldos de los alcaldes de las capitales de España./ Gráfico: Izaskun Garaizabal

Si se analizan los datos a la baja, los alcaldes de localidades más pequeñas llegan a percibir sueldos de 100 a 600 euros anuales. Algunos incluso menos, independientemente de los habitantes con los que cuente la población. Es el caso de Navia, en Asturias, que cuenta con más de 8.000 habitantes y donde el primer edil cobra 85,50 euros al año.

'Top ten' de los alcaldes mejor pagados./ Gráfico: Izaskun Garaizabal

¿En qué baremos se basa el sueldo de un alcalde?

Hay mucha disparidad entre lo que ganan los alcaldes de los más de 8.000 municipios de España. No existe una norma que marque lo que tiene que cobrar un primer edil, pero si que hay un ley que especifica hasta qué cantidad pueden llegar como máximo al año. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Partido Popular en 2013, relaciona la retribución máxima posible con la población de cada municipio. Desde entonces, los alcaldes de ciudades de más de 500.000 habitantes pueden cobrar, como mucho, lo mismo que un secretario de Estado (unos 70.000 euros al año). Cuanta menos población, menor es ese salario.

TABLA SUELDOS MÁXIMOS ALCALDES

Infogram

Por otro lado, los alcaldes que están al frente de poblaciones con menos de 1.000 habitantes no tienen derecho a tener una dedicación en exclusividad, por lo que perciben un sueldo menor o incluso puede que no cobren nada. Dependiendo del grado de dedicación al cargo. Eso sí, como los que lo hacen en exclusividad, tienen un salario máximo dependiendo del porcentaje de dedicación. Si lo hacen al 75%, no pueden percibir más de 31.839,20. En el caso de que sea al 50%, el salario no podrá pasar de 23.348,55 euros, y si se dedican al cargo en un 25% no pasará de 15.920,13 euros.

Aunque la decisión sobre el sueldo final de un primer edil siempre la tiene el pleno municipal, que es a un municipio lo que el Congreso es a todo el país. Los concejales deciden el sueldo de toda la corporación municipal, desde el alcalde hasta el último edil.

Por otro lado, en el informe publicado esta semana por el Ministerio, más de 2.600 alcaldes dicen no percibir dinero de sus corporaciones, como el de Cádiz, José María González Santos, también conocido como Kichi. Además, 1.158 ayuntamientos no han facilitado información sobre las cantidades percibidas por los miembros de la corporación municipal en 2018, como la de Granada, Jerez de la Frontera, Sabadell, Leganés, Getafe, Tarragona, Ourense y Telde (Las Palmas), con poblaciones que superan los 100.000 habitantes.

Más allá de esto, comunidades autónomas como País Vasco no se rigen por los mismo baremos que el resto para pactar las retribuciones de sus alcaldes. En esta caso, los sueldos máximos de alcaldes y concejales están regulados por las normas de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel y se regulan comparándolos con los de los altos cargos del Gobierno Vasco.

[Comprueba aquí el salario del alcalde de tu municipio