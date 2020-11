"Aplicar la Renta Básica en España implica sólo una reforma del IRPF"

La renta básica universal es una asignación monetaria pública incondicional para toda la población, que se traduce en un ingreso que realiza el Estado en concepto de derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad.

-Recientemente hemos conocido los primeros resultados del experimento realizado en Finlandia, donde 2.000 ciudadanos desempleados han recibido 560 euros al mes durante dos años. ¿Qué conclusiones se extraen de esta experiencia de implantación de la Renta Básica (RB)?

-Estos experimentos arrojan información interesante, pero hay que reconocer que tienen unas limitaciones muy considerables. De hecho, las posibilidades que se podrían generar con una Renta Básica universal e incondicional, aplicada a escala de un país y sin una limitación temporal, no se pueden mostrar en un experimento con unos centenares o miles de participantes en una población de millones de personas.

"Las posibilidades de una Renta Básica universal e incondicional, aplicada a escala de un país y sin una limitación temporal, no se pueden mostrar en un experimento"

El experimento ha durado dos años: 2017 y 2018, pero de momento sólo se han publicado los datos del primer año. En 2020 se publicarán los datos del segundo año. Los relativos al primer año demuestran que los resultados son más positivos que otra cosa.

-¿Qué datos resultan esperanzadores?

-Se ha criticado que no se ha creado empleo... ¡Como si ése fuese el objetivo de la Renta Básica! Y encima ha habido cierta creación de autoempleo entre los perceptores de la Renta Básica (RB).

Hay que tener en cuenta que estaba dirigido a personas desempleadas que siguieron cobrando ayudas asistenciales y de desempleo, pero que si encontraban empleo dejaban de percibir estas ayudas, con todo el efecto desincentivador que tiene eso. Lo interesante hubiese sido valorar cómo se comportaba gente con empleo y cobrando la RB.

Aunque no existe un impacto sobre el empleo, mejoró la satisfacción con la vida de los perceptores de la RB con respecto a los que cobraban sólo las ayudas asistenciales. También hubo un 6% de incremento en la confianza hacia los demás; un 5% más de confianza en el sistema jurídico y un 11% más en los políticos. Aumentó en un 58% la seguridad financiera, mejoró la seguridad económica en el futuro inmediato y se obtuvieron mejores resultados en la salud física y mental.

-Y en vista de estos resultados, ¿por qué no siguen adelante?

-Se trataba de un experimento para dos años y así ha sido. Aunque KELA, la agencia que promovió el experimento, quería continuar más tiempo, parece que ha habido cambios en la prioridad política de este gobierno de centro-derecha.

-Se han llevado a cabo experiencias piloto en otros lugares, como Madhya Pradesh (India), Dauphin (Canadá), Otjivero-Omitara (Namibia) o en la comunidad Cherokee (Carolina del Norte, EEUU), ¿qué conclusiones comunes se han podido extraer?

-Estas experiencias de ingresos básicos incondicionales en distintos países, ricos y pobres, han generado una lista considerable de éxitos. La RB ha provocado mejoras en materia de nutrición, salud, asistencia y rendimiento escolar, así como en vivienda y saneamiento. La RB contribuyó a una reducción de la deuda de los hogares y a un aumento del ahorro; y se reforzaron las actividades generadoras de ingresos, tanto en el empleo remunerado como en las micro-empresas.

El impacto que ha tenido hace pensar que si su carácter no fuera transitorio, sino definitivo, y con mayor cobertura y generosidad, podría tener unos efectos de transformación social muy interesantes. Además, se ha demostrado la importancia que han tenido estos ingresos incondicionales para la salud mental de las personas y las familias, con la reducción de problemas de ansiedad en la India, el descenso de ingresos hospitalarios de enfermos mentales en Dauphin, o notables mejorías y menos diagnósticos psiquiátricos entre los adolescentes y adultos cherokees.

-En España, el gobierno de Pedro Sánchez ha planteado la posibilidad de implantar la Renta Básica Universal, ¿qué procedimiento sería necesario seguir para hacerla efectiva?

-Me parece que en su partido hay algún asesor que le ha dicho que esto puede tener gancho electoral y poco más. ¿La ha detallado? ¿Ha hablado de cuantía? Me parece que es un globo sonda y poco más.

"Una Renta Básica universal e incondicional exige una reforma fiscal en profundidad y que una parte de la población, la más rica, pague mucho más de lo que hace ahora"

Una verdadera Renta Básica universal e incondicional y sin confusiones de ningún tipo exige una reforma fiscal en profundidad y que una parte de la población, la más rica, pague mucho más de lo que hace ahora, para que la mayoría de la sociedad -un 80% o más- salga ganando. No creo que este gobierno esté por la labor. El procedimiento para hacerla efectiva creo que está muy claro: una mayoría en el Congreso y sobre todo una buena reforma fiscal con un aumento de impuestos para disminuir considerablemente las desigualdades sociales.

-Apostáis por una Renta Básica Universal como ingreso garantizado individual, incondicional y sin control de recursos, sólo por el hecho de ser ciudadano, por lo que estaría destinada para todos, incluyendo a las familias más ricas de este país, ¿por qué?

-Pues sí, como los demás sistemas universales de este Estado de Bienestar, como la educación o la sanidad, sostenidos por los impuestos. Todo el mundo, sea rico o pobre, puede hacer uso de la sanidad pública y universal, aunque sea el tipo más rico del Reino de España.

La renta básica tiene como objetivo acabar con la pobreza.Shutterstock

Otra cosa es que para poder tener este sistema universal hay que financiarlo con más impuestos y los más ricos tienen que aportar mucho más de lo que están haciendo en estos últimos años. Después de la crisis, han aumentado los millonarios en España y el peso de sueldos y salarios ha crecido sólo un 0,08%, en una década, mientras que los beneficios empresariales un 11,3%. Hay un claro descenso de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios. Está claro quién ha salido perdiendo con la crisis.

-Una de las críticas más escuchada en las calles es el tema de las ayudas a las personas inmigrantes. En este caso, ¿qué requisitos tendrían que cumplir para conseguir esta renta?

-Depende de cómo se diseñe finalmente, pero algunas de esas ayudas se podrían suprimir con una RB universal. Lamentablemente, la RB no puede solucionar todos los problemas sociales que hay en el mundo y esta propuesta tiene que formar parte de un paquete de medidas que hagan un mundo más habitable y mejor para la mayoría de la ciudadanía.

Viabilidad económica

-¿Es una medida viable económicamente?

-Según el modelo de microsimulación de Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens, es perfectamente viable. Estos economistas y miembros de la Red Renta Básica han estado trabajando con una muestra de casi dos millones de liquidaciones del IRPF de todo el Estado -excepto de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

-¿Cómo?

-Un tipo único de IRPF del 49% permitiría financiar la RB a más de 34 millones de personas -a unos 28 millones de adultos y unos 6,5 millones menores de edad. También abarcaría a la población no detectada en el IRPF, lo que significa que los 43,7 millones de personas que conforman la población de derecho en el Reino de España percibirían la RB.

-¿Cuál sería su importe?

-El criterio para determinar la cantidad de RB es igualarlo, al menos, al umbral de la pobreza, establecido en quienes se encuentran en el 60% de la media de ingresos de la población. En el momento del estudio -en 2017- se fijó en 7.471 euros anuales para los mayores de 18 años y de 1.494 euros anuales para los menores de edad, cantidades que están exentas del IRPF. A día de hoy, habría que revisar y actualizar estas cantidades.

"Un 62% de los declarantes de IRPF mejorarían sus ingresos, pues a pesar de que pagarían más impuestos, lo que percibirían de RB sería superior"

-¿Pero quiénes se verían beneficiados con esta subida del IRPF?

-El índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, actualmente del 0,3664, pasaría a ser del 0,2502, reduciéndose en más de 11 puntos. Casi un 62% de las personas declarantes de IRPF mejorarían sus ingresos, pues a pesar de que pagarían más impuestos, lo que percibirían de RB sería superior al incremento del IRPF. Y el porcentaje aumentaría al 75% si añadimos a las personas a cargo de la persona declarante, pues la RB es una transferencia individual.

-¿Qué dinero aproximadamente estimáis necesario destinar a este capítulo según vuestros cálculos teniendo en cuenta la población actual?

-Su aplicación requiere únicamente una reforma del IRPF, puesto que se financiaría a través de los impuestos. De esta forma, se efectuaría una transferencia de unos 32.000 millones del 20% más rico al 80% restante.

-¿Cómo podría financiarse?

-Como la RB sustituye toda prestación pública -ayuda, subsidio, prestación de desempleo, beca, pensión por jubilación, etc.- inferior o igual a dicha cantidad. Y las que fuesen superiores se cobraría sólo la parte diferencial. Por tanto, habría un ahorro de unos 92.222 millones de euros para financiar la RB.

España cuenta con un 20% de población por debajo del umbral de la pobreza.Shutterstock

-¿No supondría el detrimento de otras partidas presupuestarias entonces?

-El dinero necesario para conceder la RB a las personas que no declaran IRPF asciende a unos 62.854 euros, por lo que nos quedarían 29.367 millones de euros, que irían destinados a la población no detectada por el IRPF. Por tanto, se puede financiar una RB igual al umbral de la pobreza sin restar ni un céntimo de otras partidas como la sanidad o la educación públicas.

Los beneficios

-¿Qué principales beneficios supondría la implantación de una Renta Básica Universal en España?

-Para empezar, y no es poco en un país que tiene más de un 20% de pobreza, acabaría con la pobreza si todo el mundo recibe una renta con un importe superior a ese umbral. Al ser compatible con otras fuentes de ingresos nos haría más libres a la hora de poder tomar decisiones y elegir unos empleos más gratificantes o renunciar a otros que no nos convienen o no nos satisfacen. Tendríamos más poder de negociación al tener garantizada nuestra existencia material. Y muchas mujeres ganarían en libertad. Podrían romper con relaciones de dependencia económica y establecer un reparto más equitativo del trabajo de cuidados.

Actualmente hay mucha gente que está padeciendo gran incertidumbre con empleos temporales, precarios, mal pagados y en unas condiciones que generan problemas psicológicos y un estrés que está repercutiendo considerablemente en la salud mental de la población. Una Renta Básica podría reducir y eliminar una parte de esa inseguridad devastadora.

-¿Podría sin embargo derivar en un incremento del número de personas paradas?

-Justamente lo contrario. Al tener un colchón económico incondicional y estable, podrían aumentar los proyectos de autoempleo o cooperativas que requieren de una cierta inversión. Llevamos muchos años de paro con las políticas actuales y sin RB. Además, algunas voces están avisando de la desaparición de muchos puestos de trabajo con la robotización y la inteligencia artificial. Es una realidad que no se puede eludir.

"Tiene que formar parte de un buen paquete de reformas sociales de calado para revertir la situación de grave crisis social en la que nos encontramos"

-Y al contrario, ¿podría contribuir a una mejora de las condiciones del empleo tan precarizado en estos momentos?

-Eso han dicho algunos autores que creen que tal vez empleos poco valorados socialmente, como la limpieza, las camareras de pisos, los 'riders' de Glovo o Deliveroo, o los de recogida de basuras, se tendrían que remunerar mejor, pues aumentaría el poder de negociación de los trabajadores al partir de una base económica de unos 700 euros.

-Entonces, confía en que los problemas económicos, el paro, los desahucios, la falta de comida, la pobreza energética... ¿podrían solventarse con esta medida?

-No todos los problemas de la humanidad van a quedar resueltos con esta propuesta y hace falta avanzar mucho en otros terrenos. La RB, por ejemplo, no resuelve la emergencia climática, la grave crisis humanitaria con los refugiados, ni el patriarcado. Tiene que formar parte de un buen paquete de reformas sociales de calado para revertir la situación de grave crisis social en la que nos encontramos.