Los grupos Domingo Alonso y Rafael Afonso se han dado de baja de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica) para formar parte de la patronal nacional Faconauto. En total, ambas compañías suponían el 39,4% de los asociados de Fredica, al representar a 15 concesionarios que suponían el 30% de las ventas y un 25% de los ingresos.

El grupo Domingo Alonso representa a Volkswagen, Skoda, Audi, Ducati, Hyundai, Honda y Citroën, mientras que Rafael Afonso hace lo propio con Renault, Dacia y Mazda.

El presidente de Fredica, Rafael Pombriego, resta el hierro a este abandono, asegurando que estas empresas son libres de irse de la federación si no comparten la filosofía y si no creen en el proyecto, aunque reconoce que esta marcha es llamativa "al tratarse de dos grupos fuertes". Además, Pombriego entiende que su incorporación a Faconauto no tiene sentido porque Feprica ya se encarga de dar voz al sector en Madrid al pertenecer a la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Anicam).

Pombriego asegura que el resto de asociados están unidos y satisfechos con la manera de trabajar de Fredica, aunque espera que en el futuro estos grupos recapaciten y vuelvan a la federación, porque así el peso como interlocutor de la federación será mayor. "Nosotros vamos a seguir adelante con nuestro trabajo y representando a la mayor parte de las marcas del sector en las Islas".

Las razones de los grupos

Manuel Sánchez Moreno, director general de Rafael Afonso y presidente de Faconauto en Canarias, explica que se marchan ya que consideran que se ha de tomar un tono diferente al de Fredica, menos beligerante a la hora de abordar los cambios en la movilidad que promueven ayuntamientos, cabildos y gobiernos en la actualidad. "Consideramos que el sector del automóvil necesita otro talante y otras soluciones. Nosotros somos también ciudadanos y no podemos estar en contra de todo lo que se haga a favor de mejorar la movilidad, que es un movimiento en plena transformación". Sánchez reconoce que llegó a sentirse incómodo en su papel como vicepresidente de Fredica al defender ciertas posturas en las que no creía.

Además, Sánchez considera que con su entrada en Faconauto el papel de Canarias se va a fortalecer, pues tendrá voz en la mesa de negociación nacional por primera vez en la historia ya que las grandes decisiones se toman en Madrid y Bruselas.

Por su parte, Irene González, responsable de Relaciones Institucionales de Domingo Alonso, explica que comulgan mejor con la manera de trabajar de Faconauto y con su proyecto, además de que "es una forma de estar conectados con Madrid y con Europa, tener voz más allá de las Islas", además de adaptarse a todos los cambios del sector de la automoción, que es bastante disruptivo.

González asgura que durante muchos años han intentado seguir trabajando en Fredica, pero que al final los aspectos que les separan de la federación son mayores que los que los unen, motivo por el que han dado el paso de marcharse.