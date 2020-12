"Muchas empresas van a concurso por el retraso en el pago de las administraciones"

Ha influido decisivamente. Los Juzgados de lo Mercantil se crearon en 2003 a raíz de la publicación de la Ley Concursal y los primeros años fueron de bonanza, en los cuales apenas se entró a concursos. Sin embargo, con la crisis que comenzó en 2008, han entrado muchos concursos, ya que ha afectado a las grandes constructoras y empresas del país que en su momento se habían inflado.

¿Cómo afecta a las pequeñas empresas el retraso de los pagos de las administraciones?

Mucho. Porque una empresa entra en concurso no porque tenga más pasivos que activos, sino cuando no puede pagar, no tiene liquidez, es decir, cuando es insolvente. Entonces puede ocurrir, en muchas ocasiones, que las sociedades que tengan negocios con créditos a su favor deban cobrar los pagos inmediatamente, pero las administraciones tardan muchos días en pagar, lo que puede ahogar a las empresas y llevarlas a concurso.

¿Es viable para salvar una empresa sacarla a concurso?

El concurso tiene dos soluciones: la primera es que cuando la empresa no es viable se lleva a liquidación y se vende todo lo que tiene para que con el dinero pueda pagar a los acreedores en el orden que establece la ley. Y la otra es llegar a un convenio, es decir, que los acreedores estén dispuestos a sacrificarse por medio de una rebaja de los créditos o de la espera y de esta manera hacer viable la empresa. El problema es que son muy pocas las sociedades que llegan a convenios, aunque sea lo ideal según la ley.

¿Qué tipos de empresas son las que mayormente están propensas a caer en concursos?

Depende del ciclo económico. Por ejemplo, en Las Palmas y a raíz de 2008, con la crisis, entraron a concurso constructoras que son un motor importante de la economía de la provincia, además del turismo que también se ha visto afectado.

¿Cómo la crisis de Thomas Cook

Sí, muchos de los hoteles han salido a concurso con convenios y actualmente estamos a la espera de ver cómo puede influir la crisis de Thomas Cook y, sobre todo, cómo puede afectar a Fuerteventura que depende en gran medida del turismo y de esos mayoristas internacionales. El mercado británico es muy importante para las Islas, hará falta que otras empresas den cobertura o servicio a ese turismo, porque si no, evidentemente, ello supondrá una rebaja de las expectativas que tienen las industrias hoteleras de la provincia.

¿Qué le cambiaría a esta ley?

Rebajar el privilegio del crédito público para hacer más fácil la venta de empresas que en realidad son viables, pero, como las administraciones públicas exigen el cobro de esos préstamos hace difícil que las sociedades que están muy ahogadas salgan hacía adelante a pesar de que tengan negocios.