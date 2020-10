Elena Máñez: "Vigilaremos que no se utilice esta crisis para destruir empleo"

Estamos ante una emergencia que es sanitaria y por eso el Gobierno está centrando todos sus esfuerzos y su máxima prioridad en atender las cuestiones sanitarias para que los profesionales tengan los medios que necesiten para atender esta crisis y contener el virus. El impacto económico es evidente y duro, pero para poder afrontarlo y salir cuanto antes de la crisis económica lo primero es contener el virus. La contención es clave y por eso hay que parar la actividad, poner el contador a cero y después reactivarlo. El objetivo al menos es que salgamos en las mismas condiciones en que estábamos antes de esta crisis sanitaria.

¿Qué le transmiten los sectores económicos ante un escenario inédito como este?

La preocupación es compartida por todos porque el 35% del PIB y el 40% del empleo dependen del turismo y esta crisis obliga a cerrar la actividad turística. Por eso el Gobierno de España ha aprobado medidas para generar liquidez en las empresas o aplazamientos de la Seguridad Social, es decir, para aliviar sus costes estructurales. También está como medida clave los ERTE por fuerza mayor para que los trabajadores puedan cobrar sus prestaciones. Es importante remarcar que estamos ante una crisis temporal, hay que tomar medidas excepcionales y por eso los ERTE temporales garantizan que, una vez superado el impacto económico, recuperemos la normalidad y los trabajadores vuelvan a sus puestos.

Sin embargo, todas las previsiones económicas que se habían realizado para este año se trastocan ¿no?

Evidentemente. Pasa en España y en el resto de la UE, las previsiones que teníamos se tendrán que replantear. Pero ahora estamos en la fase de contención, para que el impacto económico sea el menor posible lo importante es contener el virus. Sin embargo, para todas estas medidas de contención dirigidas a las personas y a las empresas es clave que Europa flexibilice las reglas fiscales cuanto antes. Europa tiene que estar a la altura de esta emergencia sanitaria porque el problema de liquidez lo van a tener también las administraciones públicas y para dar la respuesta social a esta emergencia Bruselas tiene que permitir que las administraciones nos endeudemos porque será la forma de reforzar y reactivar la economía. Hace falta que tengamos recursos y capacidad para endeudarnos y por eso la exigencia es ahora hacia Europa.

¿Si se ha permitido utilizar el superávit a ayuntamientos y cabildos por qué no a la Comunidad Autónoma?

Depende de Europa y por eso insisto en que debe estar a la altura, lo hemos trasladado al Estado y el Gobierno es consciente, por eso hay que presionar en Bruselas. Este no es un problema que afecte a una comunidad autónoma o a un país, afecta al conjunto de la UE.

¿Hay garantías suficientes por parte de las empresas de que retomarán la actividad como estaba antes y recuperarán todos los empleos perdidos?

Por eso se ha aprobado la medida de flexibilizar los expedientes de regulación temporal de empleo como solicitaban los agentes económicos y sociales. Se ha introducido el criterio de fuerza mayor para este cierre de actividad y, por lo tanto, cabe el ERTE y es lo que nos está llegando a la Dirección General de Trabajo. La gran mayoría son expedientes temporales hasta que finalice la crisis para después reintegrarse de forma progresiva. La economía no está a cero pero sí que hay que recuperar el tiempo perdido tras esta situación extraordinaria.

¿Hay capacidad en la Consejería para tramitar los ERTE de una manera ágil y eficaz?

Estamos resolviendo dudas de procedimientos con los afectados a diario, entre otros con gerentes y jefes de recursos humanos de las empresas hoteleras. El decreto acorta los plazos, establece el informe de la Inspección de Trabajo con carácter potestativo y estoy en contacto continuo con el personal que tramita estos expedientes. Hemos reforzado e incorporado a más plantilla para los procedimientos porque hemos pasado de 80 expedientes en un año a 800 en un día. Es un servicio prioritario ahora mismo y cualquier refuerzo se hará si es necesario. Los primeros expedientes que están llegando son los de las pymes y en los próximos días empezaremos a recibir los de empresas con mayor número de trabajadores.

¿Qué medidas adoptarán para que la tasa de paro no se dispare de nuevo una vez se normalice la situación?

Vamos a vigilar especialmente aquellos expedientes que sean extintivos. No los temporales vinculados a la causa de fuerza mayor, sino aquellos expedientes que sean con carácter definitivo porque no queremos que esta crisis sea utilizada para la destrucción de empleo. Hasta ahora son expedientes temporales porque las empresas en general quieren que sus trabajadores vuelvan a desarrollar la actividad cuanto antes, pero sí estaremos vigilantes en aquellos expedientes que no sean temporales porque no queremos que esta crisis temporal implique destrucción de empleo. Ahora estamos con medidas excepcionales, los problemas estructurales del mercado canario los volveremos a abordar una vez que esté el contador en marcha.