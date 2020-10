Los talleres mecánicos no paran su actividad durante el estado de alarma, pero no estarán abiertos para todo el mundo. Los trabajadores del sector solo atenderán vehículos de emergencia o necesarios para los trayectos esenciales, como los dedicados al transporte de mercancías y suministros. El Ministerio de Transportes ha aprobado una orden, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se dictan instrucciones sobre el transporte por carretera. Un texto que aclara que los locales de reparación de vehículos, mantenimiento, o venta de repuestos, pueden operar como apoyo para que no se pare el transporte, "pero sin apertura al público general".

En Canarias la actividad del sector esta semana ha sido prácticamente nula. La parte comercial, de venta de accesorios y recambios se ha mantenido cerrada y la producción en los talleres ha disminuido en más de un 95%. Los responsables de los talleres aseguran que durante las dos primeras jornadas de la semana avanzaron trabajo acumulado, pero ahora todos están con los brazos cruzados.

Los trabajadores del sector agradecen la orden ministerial después de una semana de incertidumbre en la que muchos han trabajado a puerta cerrada por desconocer los límite de su labor. Agustín Espino, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte en Canarias (FET), considera "lógica" la decisión del Ministerio, ya que, según sus palabras, sería "incongruente permitir el transporte y no permitir que abran los centros dedicados a su mantenimiento". Espino va más allá y reconoce que el permiso debería ampliarse a los particulares, ya que estos también usan el coche solamente "para realizar actividades de primera necesidad".

No todo el sector comparte la opinión del representante de la FET. Algunos como Manuel Sánchez, presidente de la patronal de concesionarios Aconauto Canarias, ven adecuado limitar la atención a casos excepcionales. "La gente no debe circular libremente, arreglar un coche solo es urgente en determinados casos concretos", asegura Sánchez.

Posponer garantías

Precisamente para evitar que los ciudadanos con vehículos cuyas garantías estén punto de vencer acudan estos días a las casas de coches y a los talleres, los fabricantes han decidido posponer los vencimientos hasta que termine el estado de alarma.

Desde la patronal de concesionarios celebran la orden ministerial y aseguran que abrir sin estos nuevos límites imposibilita mantener las medidas de seguridad y pone en riesgo a trabajadores y a clientes. "Ya no tenemos ni mascarillas específicas para los equipos que trabajan con gases, está todo agotado en el mercado", apunta Sánchez. Por ello, desde Aconauto, recomiendan el cierre total de los centros manteniendo un retén mínimo para atender solamente las urgencias.

Las consecuencias económicas de reducir el trabajo en más de un 95% y mantener las instalaciones abiertas para cumplir con la orden ministerial también preocupan al sector. "Es una situación deficitaria para las empresas, será imposible cubrir los costes del taller", explica Rafael Pombriego, presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica). Pombriego reconoce que las consecuencias en el sector "serán tremendas" ya que el 25% de las ventas de coches van destinadas a los servicios rent a car, dependientes una de las áreas más perjudicadas por el virus, el turismo.

"En pasadas épocas de crisis no teníamos clientes particulares pero podíamos tirar de los visitantes, ahora no tendremos esa opción", lamenta el presidente de Fredica.

Para Pedro Díaz, dueño del taller El Ruso en Corralejo (Fuerteventura) las consecuencias de la crisis económica ya han llegado. "No puedo hacer otra cosa que cerrar el taller para siempre, no tengo liquidez ni para mantener a los trabajadores en esta situación", reconoce Díaz emocionado.