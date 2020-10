La respuesta de la sociedad al drama que ha planteado la crisis sanitaria está siendo admirable. Será esta actitud de fortaleza, serenidad y solidaridad la que nos permitirá que esta página de la historia sea escrita de manera positiva.

El Circulo de Empresarios de Gran Canaria se suma al agradecimiento a todas las personas que están trabajando por el bien de la sociedad: personal sanitario, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y a todas las personas y entidades que están en primera fila o cercanas a la atención de los enfermos. A todos ellos gracias y ánimo. Minuto a minuto les alentamos para que no les falten las fuerzas.

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria contempla la gravedad de la situación mirando con esperanza el día después. Estamos aprendiendo a un ritmo inaudito y ya pensamos en las oportunidades de ese mañana, pero antes debemos recorrer un camino pedregoso lleno de dificultades.

Resulta urgente proporcionar medios de protección y respiradores a las personas que están en primera fila de la gestión de la crisis sanitaría y a las personas que se defienden de ella, pensando que más allá del aislamiento forzoso de 30 días debemos seguir afrontando la existencia del virus hasta que exista un medicamento o vacuna eficaz. La lección está aprendida, en el futuro debemos disponer de reservas suficientes para hacer frente a circunstancias similares y que no se repita lo ocurrido.

De igual forma debemos aprovechar al máximo la infraestructura sanitaria existente, pública y privada. Aunque vemos que en otras latitudes la crisis ha desbordado el sistema, en Canarias afortunadamente estamos lejos de esa situación y, de todas formas, la lección nos dicta que debemos diseñar para el futuro una infraestructura capaz de hacer frente a este tipo de contingencias.

El impacto del Covid-19 sobre las familias afectadas está siendo duro. Y será más duro. Esta pandemia marcará un antes y un después en el ánimo y el sentimiento de la sociedad, dada la amplitud de su impacto en la población.

Las consecuencias sobre la economía

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria entiende que todos tenemos un objetivo común: superar la crisis sanitaria y afrontar la crisis económica y social que se nos viene encima. Se hace necesario salvar a los empleados y a los empleadores y para conseguirlo debemos definir una táctica y una estrategia común. Afortunadamente existen experiencias en otros países; no nos enredemos en planteamientos ideológicos, afrontémoslo con unidad de acción y determinación.

El camino no es la imposición de medidas sin acuerdo previo en el ámbito laboral, como ha hecho el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de marzo con su Real Decreto Ley 9/2020. Las empresas, las pymes, los autónomos y los inversores no son el problema; son la solución. No es bueno sembrar desconfianza en los pilares de la economía y menos la inseguridad. El empleo es la consecuencia de la actividad económica y no al revés. Recuperemos la unidad de acción y determinación para relanzar la económica de este país.

El día después será otro en el tejido empresarial y no conviene ponerlo más en peligro. En ese sentido, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria considera necesario aportar la opinión de sus asociados para paliar los cuantiosos efectos que se esperan.

Si cae la actividad económica -y está cayendo de forma vertiginosa- faltará liquidez en todos los ámbitos, desde las Administraciones Públicas hasta las familias, pasando por las empresas. Consecuencia inmediata es la caída del consumo como agravante añadido. El Círculo, por lo tanto, propone las siguientes medidas:

- Recortes selectivos en el gasto público.- Prórrogas en el cobro de impuestos y las cotizaciones de la seguridad social.- Prórrogas de los impuestos de las personas físicas, que permitirían conservar dinero en los bolsillos del tejido empresarial y social. Esta liquidez apoyaría un menor descenso del consumo y también permitiría el despegue empresarial.- Modificar los plazos de uso de la reserva de inversiones de Canarias.- Permitir la dotación del 100 por 100 de la propia reserva de inversiones en la compra de deuda pública con la que ayudar a la financiación de nuestras Administraciones.- Modificar la regla de gasto, lo que permitiría a las Administraciones usar los recursos, producto de superávit de años anteriores, que están en las cuentas corrientes de entidades bancarias.- Vigilancia especial del abastecimiento de materias primas y productos perecederos. Debemos cuidar que las restricciones al transporte o la dinámica del comercio nacional e internacional comprometan el necesario abastecimiento de Canarias.