La historia más dura exige adultos

Dicen que la belleza de la ausencia de gravedad es que no sientes a los demás a tu alrededor, no te molestan. El astronauta Paolo Nespoli permaneció en el espacio 313 días, dos horas y treinta y seis minutos. Ahora asesora sobre aislamiento a los que llevan más de diez meses en una nave. Su palabras son valiosas en estos tiempos de confinamiento. Explica que es muy importante tener un horario, no dejar que el día se desarrolle solo despertando cada vez más tarde. "El lujo en la Estación Espacial es que alguien más planea todo para ti y únicamente tienes que cumplir la tarea encomendada. Aquí en la Tierra depende de nosotros el plan de la mañana a la noche: trabajo inteligente, cocinar, limpiar una habitación, lavar la ropa, poner las cosas en orden, etcétera".