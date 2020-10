Soluciones informáticas

El dueño de Inexus Informática y Diseño, Alejandro Hernández, reconoce que el Covid-19 ha impulsado la venta online de portátiles y de equipos remotos en empresas que, de la noche a la mañana, han tenido que mandar a sus empleados a casa a trabajar y no disponían de ordenadores suficientes, y también de particulares. Hernández confiesa que el beneficio empresarial , sin embargo, no ha sido muy alto dado que el margen que dejan este tipo de productos no es muy grande en comparación con otros artículos de consumo. "Los márgenes son muy ajustados; entre un 10 y un 20%", puntualiza.

Entre los artículos que se han disparado en ventas, y que han llamado su atención, ha sido la tinta para las impresoras; máquinas que estos días de confinamiento empiezan a fallar más de lo habitual. "Al principio del estado de alarma se colaba mucha gente en la tienda a preguntar por chorradas; que si vendíamos juegos, que si un cable; cosas innecesarias. La gente estaba aburrida en sus casa y se daba una vuelta. Lo siguen haciendo online pero no les atendemos porque no son cosas urgentes. Lo de la venta de tinta para impresoras ha sido una locura", dice.

La empresa, ubicada en la zona de Arenales, está resolviendo principalmente problemas técnicos que están teniendo los usuarios con sus ordenadores y han optado por la mensajería para enviar los paquetes para que, de este modo, nadie salga de casa, aunque abren un par de veces a la semana para solventar algunas incidencias imposibles de hacerlo de otro modo. Ayer mismo instalaban un ordenador a una persona, que había "reventado el equipo teletrabajando".

La empresa, que se dedica también a alquiler equipos técnicos para la organización de eventos, se ha visto afectada por el coronavirus ya que todas las convocatorias que tenían en los próximos meses con el Ayuntamientos y otras empresas han sido canceladas por la emergencia sanitaria. "Escapamos a la crisis del 2008 pero no sé que nos deparará ésta", dice Alejandro, sorprendido por el efecto que ha causado el coronavirus en nuestras vidas.

El dueño de Nublo Informática, Chano Rodríguez, en la zona de los institutos, confirma también que el trabajo se ha incrementado desde el estado de alerta. Principalmente, resolviendo problemas en los ordenadores de particulares relacionados con su lentitud y encendido y ampliando la capacidad y rendimiento de las terminales de profesionales como arquitectos, maestros y funcionarios que tienen que trabajar ahora desde casa. La empresa ha dado servicio incluso a particulares que viven en Telde, Teror, el Sur e incluso han enviado ordenadores a otras islas.

En cuanto a la venta de equipos, señala que la venta de portátiles ha subido, pero solo los económicos. "La gente pide que sea bueno, bonito y barato", cuenta.

La empresa, que tiene tres empleados, opera compaginando la apertura de la tienda, en la que solo permiten la entrada a una persona y a distancia, y para lo que han colocado unas cajas a modo de obstáculos para que no llegar al mostrador, con el servicio online y la mensajería.

En su opinión, la crisis social que ha originado el Covid-19 cambiará nuestro futuro, especialmente en la ampliación del teletrabajo. "Una parte de la población que había cambiado el ordenador por el móvil porque solo lo utilizaba por ocio va a tener ahora que volver al PC para trabajar", futuriza.

Si tener un ordenador en condiciones es importante en estos momentos, mucho más es que las empresas, administraciones e instituciones como hospitales o servicios de urgencias tengan sus servidores e infraestructuras a punto para trabajar en red con sus empleados, proveedores y clientes. Redes System Consulting Solutions es una de las compañías que vigila en estos momentos que los sistemas informáticos de su clientela no fallen.

Oliver Jiménez, gerente de la compañía, explica que los ingenieros de la empresa tienen mucho trabajo dado que el 90% de las plantillas de las empresas y administraciones que son clientes están funcionando con el teletrabajo. "Estamos dando solución a los problemas, sobre todo ampliando la infraestructura de los servidores y la capacidad de las comunicaciones, pero también acelerando los proyectos de trabajo remoto para las pymes. Algunas ya tenían en marcha el proyecto pero otras lo han solicitado ante la situación", comenta.

Jiménez confiesa que el suministro de determinado material tecnológico está siendo muy difícil de conseguir dado que China es el primer proveedor de suministros informáticos y durante meses tuvieron paradas las fábricas por el coronavirus. A este problema hay que añadir además el incremento del precio de los productos ante la gran demanda que hay de ellos no solo en Europa, sino también en EEUU y otras áreas del planeta ante la expansión del coronavirus, con el agravante además de que piden señal de pago antes de hacer cualquier envío.

Las dificultades para transportar la mercancía, dado que todo esta parado, incluida la aduana de camino a Canarias, hace si cabe cualquier gestión más difícil. "Gracias a que llevamos veinte años en el sector y tenemos bastante relación con los fabricantes estamos solventando la situación; el material informático es tan necesario hoy como el material sanitario", puntualiza el gerente de Redes System Consulting Solutions, para que la economía siga funcionando.