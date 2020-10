Más de 100.000 canarios no recibirán ayudas pese a quedarse sin empleo

Alrededor de 100.000 canarios que han perdido su empleo por culpa del coronavirus no pueden beneficiarse de las ayudas extraordinarias que han puesto en práctica los Gobiernos central y autonómico. Son quienes trabajan en negro o en B, un problema que en el Archipiélago es especialmente preocupante por el extraordinario peso que la economía sumergida tiene en la región. Y, además, con el agravante de que se trata de personas que en su mayoría compaginan varias ocupaciones para poder reunir unos ingresos mínimos con los que pasar el mes. Entre ellas las empleadas de hogar, muchas de las cuales no podrán cobrar el subsidio que acaba de reconocerles el Ejecutivo central por no tener contrato. En el caso de las Islas se quedan sin ayuda aproximadamente una de cada dos.