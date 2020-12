El pasado 31 de enero un ciudadano alemán daba positivo por coronavirus en La Gomera y se convertía en el primer caso declarado oficialmente no sólo en el Archipiélago sino en toda España. Desde entonces España ha vivido una crisis sanitaria que ha deparado más de 228.000 personas contagiadas y casi 27.000 fallecimiento, de los que 2.268 contagios y 151 muertos se han dado en el Archipiélago.

Sin embargo, cuando se cumplen hoy 60 días desde que el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, declarara por primera vez el estado de alarma ante la crisis sanitaria que desembocaba el coronavirus, y pese a estar ya en la fase 1 de la desescalada, no sólo hay que lamentar las cifras sanitarias, también la economía se tambalea y en la capital grancanaria está provocando que muchos pequeños negocios y comercios no puedan volver a abrir sus puertas, convirtiéndose ya en habitual desgraciadamente la imagen de los locales que hasta antes de la crisis tenían sus puertas abiertas y ahora mismo no han podido reabrir y por eso se encuentran en situación de alquiler o venta.