El sector turístico de Canarias aguarda impaciente a que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe las reglas de la nueva normalidad a través de un decreto en el que se incluirá, si nada se tuerce a última hora, la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor en toda España más allá del 30 de junio con un apartado especifico para Canarias. Será a través de una disposición adicional donde se dará luz verde a que los ERTE en las Islas duren hasta la recuperación plena de las conexiones aéreas internacionales, tal y como ha impulsado Coalición Canaria (CC). Se trata de una medida que los empresarios canarios consideran esencial para poder mantener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.

Para CC, el elemento fundamental de este acuerdo -que se ha negociado con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que debe ser convalidado en el Congreso- está en que la prórroga de los ERTE canarios no sólo afecta a las empresas del sector turístico, sino a cualquiera cuya actividad se siga viendo afectada por la pandemia y sus consecuencias en los próximos meses.

Multas por las mascarillas

Asimismo, en la propuesta se contempla la creación de una comisión entre ambos ejecutivos para evaluar la incidencia de esta medida en función del comportamiento del sector turístico. "Antes de que finalice la aplicación de estas medidas, el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de Canarias realizarán una evaluación de sus resultados con el fin de valorar la posibilidad de adoptar nuevas medidas extraordinarias, en caso de que se considere oportuno", recoge el texto. Según Coalición Canaria, así se garantiza la posible aprobación de nuevas prórrogas en caso de que la evolución de la pandemia así lo obligara.

Esta disposición adicional de los ERTE específica para Canarias se aprobará en el Consejo de Ministros que regulará las medidas de prevención, contención y coordinación para controlar el coronavirus una vez se abandone el estado de alarma, periodo conocido como nueva normalidad, ya que la crisis sanitaria continuará hasta que no haya una vacuna o un tratamiento para la enfermedad. Una de estas medidas se centrará en las mascarillas, que seguirán siendo obligatorias una vez finalizado el estado de alarma. El borrador recoge que se podrán establecer sanciones de hasta cien euros para quien no cumpla con esta norma.

El texto regula que las personas de seis años en adelante deben llevar mascarilla "en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento" de una distancia física de seguridad de entre metro y medio y dos metros. Además, será obligatoria en los medios de transporte aéreo, marítimo, en guagua o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote.

El borrador también establece el Covid-19 enfermedad de declaración obligatoria urgente, es decir, que habrá que "facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica" del virus que se requieran, "en el formato adecuado y en el tiempo oportuno, incluidos, en su caso, los datos necesarios para identificar a la persona".

El texto del Real Decreto establece además que el sistema sanitario deberá garantizar la capacidad para responder ante incrementos de la transmisión y el consiguiente aumento en el número de casos. "Para ello debe disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes, y de entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes".