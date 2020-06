El 80% de los autónomos canarios ha retomado la actividad, una de las cifras más bajas de España.

El 80% de los autónomos de las Islas Canarias habrán recuperado la actividad y abierto sus negocios antes de este viernes, 12 de junio, tras el parón obligado por la pandemia de la Covid-19, según los datos de la organización de autónomos ATA, que señala que es el porcentaje más bajo de España después de Baleares (79%).

Mientras, en el conjunto de España, casi nueve de cada diez autónomos (88%) habrán recuperado la actividad esta semana. En ese 88% están incluidos el 22% de autónomos que no han parado su actividad durante los tres meses en los que se ha decretado el estado de alarma.

Por su parte, unos 90.000 comercios regentados por autónomos, el 12% del total, y 85.000 bares y restaurantes, el 28%, no abrirán sus puertas todavía pese al avance del plan de desescalada.

"La incorporación a esta nueva realidad ha ido sucediéndose poco a poco y de manera desigual en el territorio español. Muchos autónomos abrirán esta semana por primera vez tras casi tres meses de parón. Se puede decir que se han incorporado casi nueve de cada diez autónomos, pero que aún hay 380.000 que no saben cuándo podrán volver a su actividad", ha asegurado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Así, los sectores que más autónomos aglutinan ejerciendo su actividad son: agricultura y construcción (99%), actividades sanitarias y transporte (98%), actividades administrativas e información y comunicación (97%).

Sin embargo, en el lado contrario se sitúan los autónomos que se dedican a la educación y que sólo un 40% tiene actividad, lo que supone que hay unos 55.000 autónomos de este sector sin actividad, o los centrados en las actividades artísticas, que sólo tienen actividad un 45% lo que deja sin ella a unos 38.000 autónomos.

Por su parte, el comercio marca unas aperturas del 88%, lo que supone 90.000 comercios que aún no han abierto, mientras que la hostelería registra un 72% de aperturas, con 85.000 bares y restaurantes aún no han abierto en España.

A ellos se suman unos 19.000 autónomos del sector de la industria que no han retomado su actividad (que ha abierto en un 91% del sector), 46.000 autónomos que aun no ha retomado su actividad dentro de las actividades profesionales y técnicas y 22.000 que se dedican a otros sectores y que en toda España no han podido volver a trabajar aún, según los datos de ATA.

"Más de la mitad de los autónomos han tenido una caída superior al 60% de su facturación por lo que se hace importante mantener la prestación por cese de actividad extraordinario para todos aquellos autónomos que continúan con restricciones a su actividad y que no hayan vuelto a la normalidad o con grandes caídas de facturación como estamos evidenciando", ha señalado Amor, quien ha considerado además necesario prolongar el tiempo necesario los ERTE para esos autónomos con restricciones o caídas de actividad importante.

"El consumo y la actividad, aunque se va a ir recuperando, lo va a hacer de manera lenta", ha añadido.

En concreto, atendiendo a lo facturado en los cinco primeros meses de 2020 comparados con los cinco primeros meses de 2019, ATA constata una caída media del 60%.

Para el 16,2% de los autónomos esta caída ha sido del 80% de su facturación y para el 53,7% de los autónomos la caída ha sido entre un 40% y un 60%. Solo un 2,6% de los autónomos ha visto incrementada su facturación en estos cinco meses comparada con los cinco primeros meses de 2019.

Por comunidades, Murcia es la que más autónomos han retomado su actividad normal o nunca la abandonaron (94%). Le sigue en mayor porcentaje de vuelta a la normalidad, aunque con limitaciones, Galicia y País Vasco (93%), Navarra y Extremadura (92%), Andalucía, Aragón y Cantabria (91%) y Asturias que esta semana alcanzará un 90% de aperturas.