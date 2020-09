Los hoteleros de Ibiza también recelan del plan piloto que Canarias ve inseguro

El programa de turismo experimental para traer a España a los primeros visitantes de la era pospandemia tampoco cuenta con un apoyo unánime en Baleares. El proyecto piloto, auspiciado por el Govern balear y asumido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no solo no se ha ganado aún la adhesión de Canarias, donde tanto el Ejecutivo regional como el empresariado creen que no ofrece las suficientes garantías sanitarias, sino que ni siquiera gusta en todas las islas del otro archipiélago del país. En Menorca, Formentera y, sobre todo, Ibiza, la crítica generalizada del sector es que solo Mallorca se beneficiará de un plan que no es rentable desde un punto de vista estrictamente económico, algo que ya ha admitido el mismo Govern, y del que tampoco sacarán partido en términos de promoción o imagen, ya que al menos hasta ayer no tenían garantizado recibir ni uno solo de los 10.900 turistas autorizados por el Ministerio. Así pues, todo parece que lo que en principio iba a ser un proyecto en favor de las ocho islas canarias y de las cuatro principales de Baleares acabará siendo un programa específico para Mallorca.