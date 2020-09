Maroto se abre a los PCR si hay acuerdos recíprocos con otros países de origen

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se mostró ayer "abierta" a la posibilidad de hacer pruebas PCR a turistas en origen y a la llegada a las Islas como medida de seguridad sanitaria y garantía de hacer de Canarias un destino turístico seguro y poder así relanzar la actividad del sector a corto y medio plazo. Aunque recordó que "no hay consenso" sobre esta medida, y apeló a las recomendaciones y protocolos que está estableciendo la UE y, más en concreto la Agencia de Seguridad Aérea y el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades, también se mostró dispuesta a implantarla. "La aplicación de estos protocolos en el marco de la UE no significa que el Gobierno no esté abierto a todas las propuestas que, tanto en el ámbito comunitario, como en el de las comunidades autónomas se nos planteen". En el caso de Canarias, concretó, "teniendo en cuenta su alta dependencia del turismo internacional, necesitamos acuerdos de reciprocidad para que esta medida se pueda aplicar".