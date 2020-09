La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha propuesto una sanción de 10 millones de euros para Unelco-Endesa por el apagón que sufrió Tenerife en septiembre y que tardó nueve horas en solventar. Se prevé multa por dos infracciones, una tipificada como grave y otra como muy grave, de acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2103, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, según consta en el expediente comunicado el lunes.

El domingo 29 de septiembre de 2019 casi un millón de personas se quedaron sin electricidad, 460.000 abonados según datos de la compañía. El incidente se registró en la subestación de Granadilla desde las 13:11 horas y hasta las 22:15 horas no se pudo restituir el servicio.

Fuentes del Gobierno precisaron ayer que, tras primeras actuaciones y la finalización del expediente informativo, se ha decidido "la apertura de los expedientes sancionadores a la eléctrica, por una acción grave y otra muy grave, y a Red Eléctrica de España por la presunta comisión de dos infracciones administrativas tipificadas como graves y tres infracciones administrativas muy graves, referidas a tres hechos".

La Dirección General de Energía precisa que "se trata, en todo caso, de una propuesta de sanción inicial para dar la oportunidad a que las empresas reconozcan su responsabilidad y asuman el pago inicial sobre la cuantificación inicial de las sanciones de 10 millones en el caso de Endesa y cerca de 30 en el de Red Eléctrica".

Ahora, una vez acordada la apertura de expediente sancionador, "se iniciará la fase de instrucción, con las garantías del procedimiento en el que ambas empresas pueden presentar las oportunas alegaciones, como ya han anunciado que van a hacer. Cuando finalice esa etapa, se hará la propuesta definitiva de la resolución del expediente, con la concreción de las infracciones y sus correspondientes sanciones".

Los hechos que motivan el expediente sancionador se remontan al último domingo de septiembre pasado, cuando diez minutos después de la una de la tarde se produjo "un fallo técnico" en la subestación Abona que comparten Red Eléctrica de España (REE) y Endesa en el Polígono Industria de Granadilla. El cero energético afectó a toda la Isla, precisamente cuando muchas familias aprovechaban ese día para almorzar en restaurantes o bares, o sencillamente habían decidido disfrutar en casa del descanso. El hecho de que el cero energético ocurriera a primera hora de la tarde de un domingo evitó un caos en el tráfico, que casi quedó en una anécdota -con tranvías parados, semáforos fuera de servicio...- de haber ocurrido un día laboral, coincidiendo con el inicio de del curso escolar.

Desde las 13:11 horas a las 14:50 la compañía no comenzó el restablecimiento del servicio, que se inició en gran parte de La Laguna y el Suroeste de Santa Cruz, alcanzando el restablecimiento del 65% de la prestación a las 20:30. No se dio por completada la restitución al completo hasta las 22:15. Solo en las primeras tres horas del cero energético se registraron 760 incidencias: 68 rescates de personas atrapadas en ascensores, once en garajes y 688 intervenciones eléctricas que depararon las más de 5.200 llamadas al 1-1-2.

Ese fue el séptimo gran apagón en Tenerife de los últimos 20 años, la quinta oportunidad en que una isla se quedaba al completo sin suministro eléctrico, como se registró en esta isla en tres oportunidades entre los años 2009 y 2010, y en La Palma, en 2013.