El grupo HD Hotels reabre sus puertas al turismo nacional y local a partir del 1 de julio. Los establecimientos de la cadena HD Parque Cristóbal Gran Canaria y HD Parque Cristóbal Tenerife serán los primeros en acoger nuevamente visitantes, y arrancan con ofertas para residentes de hasta el 50% de descuento y conceptos familiares innovadores como un campamento de verano y teletrabajo. "La ilusión es palpable y los equipos están trabajando para abrir dedicación absoluta", apunta Andrés Domínguez, consejero delegado de del Grupo HD en un comunicado.

Alejandro Pérez, director de operaciones, asegura que " la experiencia será de normalidad, pero con una mayor atención a la desinfección y respetando siempre las medidas de distanciamiento social que sean las recomendadas por las autoridades ".

La cadena ha implementado un sistema de gestión que los certifica como establecimiento seguro frente al Covid- 19, para lo que ha contado con los servicios de Biolab Company, empresa líder en consultoría, auditoría y formación en materia de seguridad en el sector hotelero, y han implantado con éxito el programa de evaluación, auditoría integral e implementación exitosa de todos los requisitos marcados dentro del programa de establecimiento seguro con el sello Biolab Safe Tourism Certified.

En cuanto al uso de las instalaciones, la cadena informa de que el uso de las zonas comunes, piscinas y restaurantes estarán abiertas al público, y serán algunas actividades las que requieran de una reserva previa. Para facilitar todo este proceso, la compañía ya contaba con un alto grado de integración tecnológico en sus servicios antes de la crisis, y ahora es cuando creen que su inversión previa en tecnología como aplicaciones móviles, app de servicios in house, pantallas informativas digitales, pulseras con microchip, cheking on line etc, verá sus frutos.