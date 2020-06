Cuerva pide al Gobierno que invierta en pymes para no gastar después en paro

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha alertado de que si España no invierte en estos momentos en la pequeña y mediana empresa tendrá que gastar en el futuro en desempleo.

Así lo ha señalado durante su intervención en la Cumbre Empresarial organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que ha puesto de relieve lo necesario que es que se cree un marco de certidumbre y estabilidad y que se vele por las pymes.

"Con esta incertidumbre e inestabilidad la sociedad y las empresas no funcionan, no andan. El miedo a la incertidumbre hace que no se acometan los procesos necesarios para el progreso de la sociedad", según Cuerva.

Por ello, ha incidido en que es necesario un marco de certidumbre y estabilidad en el que no se tenga en cuenta el tamaño de las empresas. Para el presidente de la patronal, el Gobierno tiene que mirar este marco normativo desde la óptica de la mediana empresa, porque supone el 98% del tejido empresarial, cree que estaría bien que se piense primero la norma para la pequeña empresa y luego se adapte a la grande y no al revés como sucede ahora.

"La pandemia está costando vidas humanas, pero también está dejando en la cuneta a muchas empresas", según Cuerva, que afirma que es "esencial" velar por las pymes y también por su tamaño, ya que dice que en el país hay un problema con el tamaño del tejido empresarial.

"Somos líderes por el tamaño reducido de nuestras empresas y eso conlleva muchos hándicaps", ha resaltado Cuerva. También ha explicado que la mediana empresa española crea menos empleo que la europea y que, además, la pequeña y la micro empresa tiene menos opciones de subirse al carro de la innovación.

Para aumentar el tamaño de las empresas, el presidente de Cepyme apuesta por que "no se pongan tantos escalones y peldaños" para el crecimiento de las compañías. Esto, desde su punto de vista, pasa, por ejemplo, por tener una normativa fiscal que incentive el crecimiento de las empresas y no se penalice.

No obstante, también ve necesario que haya conexión entre la grande y la pequeña empresa, por lo que ha instado al Gobierno a que se esfuerce en utilizar a la gran compañía como tractora de la pequeña.

"En resumen, España no se recuperará sin un marco de certidumbre y estabilidad que prime a la actividad empresarial y que realce la figura del empresariado", ha apuntado Cuerva, tras insistir en que no se recuperará el empleo si no se recuperan las pymes.