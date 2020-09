"Los ERTE han funcionado como amortiguador social y deberían prolongarse"

Los datos empíricos dicen que los países que más están sufriendo en Europa son España e Italia. Entre otras cosas, porque fueron las economías inicialmente contagiadas, las que adoptaron las decisiones de con?namiento más estrictas, las que tienen menos margen para estimular su economía por la vía ?scal, y también porque dependen mucho del turismo. Ésas son algunas de las razones.

¿Cómo prevé que será la evo- lución de la economía española en los próximos meses?

El año 2020 va a ser de recesión, con una variación negativa del PIB muy intensa, del entorno del 9% o el 10%. Desde la Guerra Civil nunca habíamos visto una contracción tan intensa y sólo en 2021 veremos señales de recuperación clara, si se normaliza el sector turístico y se recupera la inversión empresarial, lo que también pasa porque Europa adopte decisiones que contribuyan a estimular la economía. Algunas instituciones, como el BCE, ya lo han hecho, pero ahora el Consejo Europeo debe aprobar ese programa de recuperación de 750.000 millones, que beneficiaría tremendamente a la economía española.

¿España no tiene capacidad de maniobra por sí sola?

Tiene una capacidad de maniobra muy limitada. Fíjese que, cuando llega la pandemia, España ya tenía un déficit y una deuda pública superior al promedio europeo. Alemania no estaba en esa situación, lo que ha permitido a su Gobierno destinar muchos más recursos públicos que aquí no tenemos.

En términos generales, ¿cómo valora las medidas que ha adoptado el Gobierno?

Las medidas de estímulo y de protección social son del mismo tipo que se han tomado en la mayoría de países, las mismas que en Alemania, pero la diferencia está en la cantidad de recursos de que dispone cada uno. Por eso, es muy importante que España obtenga ventaja de esa financiación europea, porque tiene menos capacidad que otros países.

Bajando a lo concreto, ¿cree que los ERTE han cumplido su misión? ¿Sería partidario de prolongarlos?

Creo que han funcionado muy bien, han sido un poderoso amortiguador del drama social, que hubiera sido muy superior de no haber existido ese colchón. Creo que deberían prolongarse y procurar sostener el empleo hasta bien pasado el otoño, siempre atendiendo a la casuística de cada una de las empresas. De momento, el Gobierno ya ha dicho que estarán hasta septiembre, creo que entonces debería hacerse un balance y considerar la posibilidad de extenderlos hasta final de año. Lo veo muy conveniente.

¿Qué opina del Ingreso Mínimo Vital?

Es otro paliativo, otro colchón. España ya tenía unos niveles de desigualdad de los más elevados de Europa antes de la pandemia, y ahora esta crisis va a llevar el desempleo hasta el 17% o 18%, como mínimo, y, como consecuencia de eso, el propio Banco de España nos ha dicho que un porcentaje alto de españoles se acerca al umbral de la pobreza. Que tengamos una tasa de pobreza del 27% o el 28% no es sano desde ningún punto de vista y todo lo que sea transferir recursos públicos para reducir el impacto de la exclusión, para reducir el número de españoles en la cuneta, es muy aconsejable. Además, el coste presupuestario es limitado, son unos 3.000 millones. Habría que mantenerlo mientras no se rebajen esos porcentajes. Es que esas cifras del 27% de población en el umbral de la pobreza no son cómodas ni para hacer negocios, al margen de consideraciones humanas, son un factor de inestabilidad brutal.

Siguiendo con las medidas, el Gobierno anunció el jueves un plan específico para el turismo.

Dada la escasez de recursos públicos, estoy muy de acuerdo en que se le dé esa importancia a un sector que supone, de forma directa o indirecta, más del 15% del PIB. Es importante atender a su sostenimiento. Pero creo que el sector turístico debería aprovechar y buscar también proyectos que encajen con los fondos europeos para avanzar en la mejora de la eficiencia energética, la digitalización y la mejora de la calidad para reducir su vulnerabilidad al posible descenso de visitantes.

Bueno, a los empresarios les parece insuficiente...

A todos los sectores les parecen insuficientes las ayudas que se les conceden. Es curioso, todas esas empresas que hace cuatro meses no eran partidarias de la intervención del Estado, pero, cuando va mal, todos ponemos la mano.

¿Cómo será la recuperación?

Si no hay un rebrote, podría empezar en el último trimestre, pero parece claro que será menos intensa que la caída. El crecimiento del PIB en 2021 será inferior a la caída de 2020 y habrá que esperar a 2022 para recuperar todo lo perdido. Pero a mí no me preocupa la cuantía de la recuperación, me preocupa la calidad de esa recuperación. Debemos aprovechar esta remontada para mejorar nuestra capacidad competitiva y reducir la vulnerabilidad frente a futuras crisis. Necesitamos crecer, pero hacerlo bien, con empresas competitivas y saneadas. No se trata de poner los ladrillos en el mismo sitio.

¿Cree que los políticos españoles han estado a la altura de las circunstancias?

Una de las cosas que nos diferencia de Alemania es que allí el día que se decidieron los planes de estímulos todas las fuerzas lo respaldaron. Aquí tenemos problemas para hacer los presupuestos del próximo año. Sería muy bueno actuar a la portuguesa. Esta crispación constante no nos favorece de cara al exterior. Cuando hay consenso, un país es más atractivo para invertir.