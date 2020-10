Torres y Martín respaldan la gestión del alcalde de Arona ante sus concejales

Luis García presentó una denuncia ante la Fiscalía de Arona el pasado 28 de marzo, en plena pandemia y 17 días después de que el alcalde de Arona le pidiera su dimisión y de responder el afectado con una negativa la víspera de la declaración del estado de alarma por el coronavirus, 48 horas después de la petición de cese. Desde entonces, el malestar en el grupo de gobierno ha ido creciendo, a pesar del esfuerzo que requirió la crisis sanitaria para atender las necesidades de la población aronera. Hasta el punto que hay quienes perciben el quebranto de la mayoría absoluta que el PSOE obtuvo en mayo de 2019.

El encuentro con los también presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, respectivamente, se desarrolló desde las 20.45 horas en la sede de la Agrupación Local del PSC-PSOE en Arona, "para cerrar filas en torno a José Julián Mena y a su decisión sobre el cese del edil", insistieron las fuentes.

Además del alcalde, en la reunión estuvieron presentes 12 de los 13 concejales restantes que conforman el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arona, ya que no acudió Yurena Esther García Álvarez, concejal de Educación y Cultura, por estar ausente de la Isla. Sí hizo acto de presencia el destituido Luis García, si bien no pudo participar en el encuentro toda vez que "no estaba convocado" al tratarse de una reunión auspiciada por los órganos superiores del PSOE "para que Mena explicara la decisión", aunque fuentes cercanas al edil destituido aseguraron anoche que "simplemente, no le dejaron ni entrar".

En el transcurso de la reunión el alcalde informó a los secretarios generales de los motivos que le llevaron a destituir a Luis García y aclaró las cuestiones planteadas por Pedro martín y Ángel Víctor Torres, así como por los concejales, quienes transmitieron a ambos su confianza en la figura del alcalde. En este marco, además, se puso de manifiesto que el abandono del Grupo Municipal Socialista conllevaría la expulsión del partido, así como su integración en el grupo de no adscritos.

No faltó la alusión a la presentación de una moción de censura ante una presunta pérdida de la mayoría absoluta. Al respecto, se puso de manifiesto que "solo se podría presentar en el caso de que los concejales de la oposición, sin contabilizar a ningún tránsfuga, sumaran la mayoría de 13 concejales, una situación completamente imposible y que garantiza la estabilidad de la corporación hasta el final del mandato".

El Pleno del Ayuntamiento de Arona lo forman en la actualidad los 14 concejales del PSOE, cuatro de Coalición Canaria (CC), dos de Ciudadanos por Arona (CxA), tres del Partido Popular (PP), uno de Ciudadanos (Cs) y una de Sí Podemos Arona. En la actualidad, esa reprsentación le otorga al PSOE dos concejales por encima de la mayoría absoluta. De materializarse el abandono del Grupo Municipal Socialista por parte de Luis García, el PSOE mantendría la mayoría absoluta por la mínima.

La difusión periodística de la investigación iniciada por la Fiscalía es el factor que incrementó la preocupación en la dirección de los socialistas que anoche trataban de cerrar filas ante el alcalde aronero.

Apoyo empresarial

El denunciante ante la Fiscalía aronera y concejal destituido, Luis García, cuenta con el respaldo de un grupo de empresarios, del municipio y del exterior con intereses en Arona, que apoyan su gestión y que se muestran muy críticos con José Julián Mena y su entorno en la administración del Consistorio. De hecho, el hasta anteayer edil de Urbanismo y Patrimonio Histórico, mantiene su acta de concejal.

Fuentes de este grupo de empresarios aseguraron ayer que alguno de ellos, a título individual, registró la petición formal de que se le aclare en qué presuntas irregularidades incurrió el edil destituido, teniendo en cuenta el argumento del alcalde de que ""superan los límites de la confianza depositada en la gestión de cualquier edil".

La sesión plenaria ordinaria convocada para las 19:00 horas de mañana será un momento esclarecedor públicamente sobre los apoyos con que cuenta el regidor entre sus concejales. Hasta el momento, los partidarios de Luis García sostienen que son varios (oscilan entre seis y ocho, según a quién se le pregunte) los ediles dispuestos a abandonar el gobierno municipal actual. No es el caso de Dácil León, la concejal responsable de Promoción Económica, Sector Primario y Empleo, de quien aseguran que ha expresado su deseo de dejar el acta.

Llanos de Chayofa

En el orden del día de mañana figura, como el punto 5.3, una moción presentada por la concejala de Sí Podemos Arona, Antonella Aliotti, referida a la protección de Los Llanos de Chayofa, una superficie de 637.385 metros cuadrados que en el estudio de propuesta de Plan General de Ordenación (PGO) elaborado por los redactores admiten el uso residencial y turístico. Pelotazo es uno de los términos que se ha empleado para referirse a la calificación planteada para este suelo, covirtiéndose en uno de los asuntos que ha generado la duda sobre la gestión urbanística en Arona.

La votación de este punto servirá para medir los apoyos reales del alcalde y de Luis García, cuya intervención en el desarrollo del expediente referido a la construcción de un centro comercial en primer línea de El Camisón también motivó la pérdida de confianza del alcalde en el concejal.

La Fiscalía recibió del exconcejal de Urbanismo de Arona no solo documentación, sino una grabación de audio en la que participan empresarios y un abogado en su condición de profesional independiente, estando a la espera del pronunciamiento del Ministerio Fiscal al respecto.

José Julián Mena volvió a poner de manifiesto y a subrayar ante sus compañeros de gobierno y los responsables regional e insular de su formación política que "en 2015 iniciamos un camino de regeneración y de progreso que ha dado frutos en múltiples frentes y no podemos permitir que, una vez que hemos logrado cambiar muchas de las cosas que nos encontramos al llegar en este Ayuntamiento, el rumbo del gobierno se tuerza por la adopción de medidas que en nada tienen que ver con el espíritu que nos ha traído al lugar en el que Arona se encuentra en la actualidad".