El gasto en alimentación en Canarias asciende a 1.369 euros per cápita en 2019

El gasto de los ciudadanos de Canarias en alimentación ascendió en 2019 a 1.369,1 euros per cápita, el cuarto gasto más bajo del país, mientras que en el apartado de consumo per cápita las islas registraron el tercero más alto con 675,57 euros per cápita, tan sólo por detrás de Cataluña (677,72 euros) y Baleares (751,89 euros).

Según se desprende el Informe del consumo de alimentación en España realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el gasto de los españoles en alimentación ascendió en 2019 a 105.465,20 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,3% respecto a 2018.

"En 2019, se ha constatado una tendencia al incremento de consumo de productos naturales, de calidad y de un mayor precio. Cada persona consumió 758,19 kilos/litros por un valor de 2.567,17 euros, lo que supone algo menos de 50 euros semanales", ha señalado el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la presentación del informe.

En concreto, del gasto total, 69.503,13 millones de euros corresponden al consumo doméstico (65,9%) y 35.962,07 millones de euros al consumo realizado fuera del hogar (34,1%).

En cuanto al volumen, el consumo total en España alcanzó los 33.303,08 millones de kilos o litros, una cifra muy similar a la registrada en 2018. De esta cantidad, un 86,1% se realizó en los hogares y un 13,9% fuera del hogar.

Respecto al consumo en los hogares españoles, Planas ha apuntado que el gasto en alimentación ascendió en 2019 a 69.503,1 millones de euros, un 1,4% más, debido a la subida registrada en el precio medio de los alimentos (1,8%), ya que el volumen total adquirido registró un ligero descenso del 0,4%.

De esta forma, la cesta de la compra de los españoles está compuesta por frutas, hortalizas y patatas frescas, junto con la leche y derivados lácteos, que suponen el 44,4% de los kilos consumidos. En valor, se invirtió el 20,6% en total carne y el 12,9% en el total de pescados, que representan el 33,5% del presupuesto en alimentación del hogar.

Consumo fuera del hogar

Por su parte, el gasto de los españoles en alimentos y bebidas fuera del hogar ascendió a los 35.962,07 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 4,1%, con un volumen que se situó en los 4.633,70 millones de kilos o litros.

De esta forma, cada español ingirió durante el pasado año una media 136,62 kilos/litros con un gasto de 1.060,29 euros fuera del hogar. "A los españoles nos gusta mucho salir fuera y es una tendencia que se consolida este año, que ya supone la tercera parte del gasto en alimentación", ha subrayado el titular de Agricultura.

El informe constata la buena evolución en general de bebidas frías, como sidra, cerveza y agua, mientras que bebidas como vinos o bebidas espirituosas perdieron intensidad de consumo durante el pasado año, en el que se intensificó el de algunas bebidas calientes, como café y leche, pero no las infusiones.

El consumo fuera de casa se realiza directamente en el establecimiento en el 74,1% de las ocasiones, tanto en comidas y cenas, que son los momentos del día donde más crece el consumo.

El informe confirma la tendencia del año pasado de que los españoles se apuntan al consumo de productos listos para consumir como ensaladas de cuarta gama, platos preparados o cápsulas de café, mientras que se reduce la ingesta de azúcares y de proteínas de origen animal.

"Se ve claro que hay una inclinación a los productos listos para consumir, platos preparados y cápsulas de café. Por el lado contrario hay una menor ingesta de azúcares, y una reducción de consumo de proteínas, que es un dato preocupante, ha señalado Planas sobre las tendencias de consumo.

De esta forma, la ensalada verde se consolida como el plato más consumido por los españoles, seguido por la pizza y la ensalada de tomate, que lideran este ranking, en el que asciende varias posiciones en este año la tortilla francesa.

Respecto al consumo por tipo de hogar, los hogares formados por parejas con hijos son los que concentran mayor proporción de consumo en relación a su peso en la población, junto con las parejas adultas sin hijos.

Por su parte, los jubilados, que son el 23,2% de los hogares, representan el 23% del consumo, mientras que los hogares de jóvenes, además de ser los menos numerosos, son los que menos consumen en el hogar.

De esta forma, las comunidades autónomas con mayor consumo per cápita en el hogar son Baleares, Cataluña, Canarias, Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, todas por encima de la media nacional. Por valor, el gasto per cápita más alto se concentra en el País Vasco, Cataluña y Baleares.

El supermercado

Respecto a los establecimientos de compra, el supermercado se mantiene como el canal preferido por los consumidores, representando casi la mitad (48,2%) del volumen total de las ventas.

En segundo lugar, con el 15,4% del volumen total de compras, se consolidan las tiendas descuento, aunque en 2019 acusaron una pérdida del 3,6% del volumen con respecto al año anterior, seguidas de las tiendas tradicionales, con un peso del 13,8% sobre el total de las compras.

Por otro lado, Planas ha resaltado que el comercio electrónico en alimentación ha tenido un "incremento significativo" el pasado año, tras registrar un crecimiento, tanto en alimentación fresca como en el resto (+18% en total).