"No sé si iría de vacaciones a donde me exigieran un PCR"

Ahí sí que no tengo criterio. La clave de la recuperación turística es la salud, eso está claro. ¿Es viable hacer test PCR? Pues yo no sé si iría de vacaciones a un sitio donde me exigieran el PCR o me lo hicieran al llegar. No es algo que vea fácil. Es normal que estemos preocupados, y es un momento muy difícil. Si yo tuviera que tomar la decisión, acudiría al sector.

¿Satisfecho con el trabajo de Sebastián Franquis y Yaiza Castilla?, los dos consejeros más directamente relacionados con la actividad de Binter.

Hemos tenido muy buen entendimiento con Sebastián Franquis y su equipo y también muchísima ayuda de la Dirección General de Aviación Civil. Lo fácil es criticar al Gobierno, lo difícil es reconocer cuando lo hace bien. Tanto el Gobierno central como la consejería nos han ayudado. Todo el mundo sabe que no soy precisamente un filosocialista, ni mucho menos, pero Sebastián Franquis me parece un consejero que sabe lo que hace. Y a Yaiza Castilla no la conozco tanto, pero me parece una persona inteligente. Además, sí conozco a su jefe de partido [Casimiro Curbelo], y le aseguro que si le ha dado su apoyo, ya le digo que sí que es inteligente.

Hoteleros quieren montar una aerolínea.

No sabemos nada. Nos parece bien cualquier proyecto, y estamos dispuestos a ayudar.

¿Debería estar Canarias representada en el consejo de administración de AENA?, eterna demanda de los nacionalistas canarios.

Yo creo que estar en el consejo de administración y no estarlo es lo mismo. Lo importante es qué pasa con los aeropuertos. Y es verdad que también a veces se le echa la culpa a AENA en cosas que no son su responsabilidad. También es verdad que el del aeropuerto de Tenerife Sur es un caso dramático, un aeropuerto extremadamente rentable en el que nunca se ha hecho una obra en condiciones.