Objetivo: sacar la economía a flote.

Sin embargo, esta crisis no ha tenido un origen endógeno, esto es, no ha sido fruto de las debilidades del sistema, sino de un virus, por lo que la situación precovid-19 no es equivalente a la de precrisis de 2008. Con el fin del estado de alarma es momento de que la economía española vaya reactivándose, aunque ya haya comenzado a hacerlo progresivamente en consonancia con las fases de la desescalada impuestas por el Gobierno durante las últimas semanas. No obstante, es imposible que no reine cierta incertidumbre entre aquellos que se plantean abrir sus negocios.

Ya inmersos en este término un tanto orwelliano llamado "nueva normalidad", se hace patente que el gran objetivo es sacar a flote la economía. Tras la pasada cumbre de la CEOE y en base a toda una serie de indicadores negativos sobre la economía, observamos que no es momento de mostrarnos pesimistas sino de buscar soluciones eficientes cuyo objetivo es el de revertir esta situación. El primer paso es ayudar a los colectivos que más han sufrido la parte económica de esta crisis: pymes, autónomos y el sector turístico en general. Y en esto tienen un papel tremendamente importante tanto el Gobierno como las grandes empresas. Una de ellas, Banco Santander, centra ahora mismo todos sus esfuerzos en sacarlos adelante.

Una encuesta reciente del Banco de España constata que el 80% de las empresas encuestadas confirman que han sufrido una fuerte reducción de su actividad como consecuencia de la caída de la demanda. De los 3,2 millones de autónomos que hay en España, un 20% está representado en el sector turístico. "En estos momentos de incertidumbre, Santander quiere estar cerca de las empresas españolas, especialmente de las pymes, acompañándolas y buscando soluciones a sus posibles problemas. Por algo somos su banco, el banco de las empresas, para estar a su lado en cualquier circunstancia", ha declarado Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España.

En este sentido, la entidad presidida por Ana Botín ya ha alcanzado los 45.000 millones de euros en financiación (entre créditos con aval y fondos del banco) y ha ayudado a más de 200.000 familias en el aplazamiento de sus pagos. Con esta medida, el banco no solo garantiza liquidez a corto plazo, sino que ayuda a proteger la economía y el normal funcionamiento de los negocios otorgándoles una mayor flexibilidad en la gestión de su flujo de caja.



Salvar nuestro principal motor económico: el turismo

El turismo es sin duda uno de los pilares fundamentales de la actividad del país, capaz de generar el 13% del empleo total, lo que equivale al 11,5% del PIB del país. Para reimpulsarlo, entre otras medidas, han surgido campañas como Spain for Sure, lanzada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la que participan personalidades como Pau Gasol, Ferran Adrià o Ana Botín. Consciente de lo importante que es cuidar el sector en estos momentos, Banco Santander ha reforzado su apuesta por el sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), con una oferta de productos y servicios especialmente diseñada para ellos y con un equipo de gestores especialistas en este segmento.

El objetivo es que los hosteleros puedan hacer frente a problemas como la falta de caja, las pérdidas tras varios meses sin facturar o la toma de decisiones sobre cuándo y cómo abrir sus locales. Con estas ayudas, tendrán a su disposición soluciones para el día a día, como un sistema de cobro rápido y eficaz, que es esencial en este tipo de establecimientos, sobre todo ahora, cuando se recomienda el pago contactless. Además, los servicios de Santander & Horeca cuentan con productos especializados para la gestión online de cobro y pagos a proveedores y diversas opciones de financiación a través de préstamos, líneas de crédito u otras fórmulas como el leasing o renting para renovar su mobiliario.



Transformación digital

Códigos QR para leer cartas en bares y restaurantes, check in/ out online más que nunca, desarrollo de soluciones cloud, el uso de beacons en establecimientos a pie de calle... La hostelería se reinventa para guardar las medidas de seguridad y para hacer más fácil cualquier trámite tanto a los usuarios de los servicios como también a los trabajadores.

La crisis del coronavirus ha sido el catalizador de un proceso de digitalización que llevaba tiempo en marcha y, por eso, Banco Santander quiere apoyar a este sector en su transformación, con soluciones como PayGold, un sistema de pago con el que el comercio envía un SMS o mail al cliente sin necesidad de los datos de su tarjeta; o el TPV, con funcionalidades específicas, para el servicio de barra, en mesa o con el software de gestión incluido.

Además, la entidad también pone a disposición de quien lo necesite todo tipo de soluciones de financiación (Préstamos ICO y Préstamos BEI; factoring con o sin recurso, en el que el banco puede adelantar los pagos...), tanto a corto como a largo plazo, para adquirir el aprovisionamiento que necesitan para su reapertura. Santander, además, pone a disposición de sus clientes herramientas como el Pago Ágil, que permite gestionar el pago a los proveedores de forma fácil y adaptada a cada negocio.

La perspectiva es compleja y no exenta de escollos, pero hay entidades como Banco Santander que prefieren adelantarse a los hechos y poner soluciones que aúpen al tejido productivo del país para que se recupere, vuelva a ser referente en el mundo y pueda seguir creando riqueza.