Con el mundo entero encerrado entre las cuatro paredes de su casa y las fronteras cerradas, el sector del turismo ha vivido una caída de actividad sin precedentes y ha sido uno de los más castigados por la pandemia. Exceltur, la patronal del turismo, estima que las pérdidas serán superiores a los 83.000 millones de euros. En este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas de impulso a la actividad turística dotado con 4.262 millones de euros. Con esta cantidad se eleva a 19.535 millones de euros el apoyo del Gobierno al turismo, ya que desde el inicio de la pandemia se han activado diferentes medidas de choque para apoyar la economía española, que han supuesto una inyección de 15.273 millones de euros para el sector turístico.

Pilar económico esencial

Este nuevo Plan de Impulso diseñado para sector turístico consta de 28 medidas que se articulan en torno a cinco líneas de actuación: la recuperación de la confianza en el destino, la puesta en marcha de medidas para reactivar el sector, la mejora de la competitividad del destino turístico, la mejora del modelo de conocimiento e inteligencia turística y una campaña de marketing y promoción. “Somos líderes mundiales. Por eso, cada paso que demos será un paso seguro. Lo daremos siempre con responsabilidad y prudencia demostrando que España es un destino seguro y saludable”, afirmaba Pedro Sánchez en la presentación de un plan que calificó de “imprescindible y determinante” para el relanzamiento de la economía española. “Es hora de avanzar, es hora de impulsar de nuevo al sector turístico”, añadió el presidente asegurando que la recuperación del turismo es “una de nuestras mayores fortalezas”. En su opinión, el sector no es solamente uno de los pilares básicos de nuestra economía, sino que es “parte central de nuestra forma de vida”.

Medidas insuficientes

Para Exceltur, asociación de empresas del sector turístico, lo más positivo es la implicación del presidente. “Refleja un compromiso futuro hacia el sector, ya que es deseable e imprescindible que estemos más presentes, en la agenda política del Gobierno”, exponen en un comunicado en el que también se subraya que quedan “muchos flecos aún abiertos” y que, aunque el Plan apunta en “direcciones correctas”, son necesarias medidas a corto plazo para poder abordar la prioridad más urgente: asegurar la mayor supervivencia del tejido empresarial posible en lo que queda del año. “Es una decepción que, a estas alturas, no se hayan anunciado medidas/recursos potentes para asegurar liquidez: ampliar a 2.500 millones los avales ICO, contra 83.000 millones de pérdidas de actividad, son medidas muy exiguas”, reclaman desde Exceltur. También echan en falta medidas como la reducción del IVA o los bonos canjeables para evitar la descapitalización de empresas turísticas que tienen que devolver adelantos de consumidores.

Desde Hostelería de España, la organización que representa a más de 270.000 restaurantes, bares, cafeterías y pubs de todo el país, apuntan en la misma dirección y señalan que “el Plan de Impulso al Sector Turístico no resuelve lo más urgente y necesario”. Aseguran que incluye una estrategia a medio y largo plazo, pero reclaman que “el sector necesita inyección de liquidez desde ahora mismo, momento en que debería haber comenzado la temporada alta, en el que muchos establecimientos no han podido abrir sus puertas y, sin más ayudas, tememos que no puedan hacerlo”. Los 4.262 millones de euros que inyectará el Gobierno al turismo son, para esta organización, “insignificantes” para un sector que aporta el 12,3% del PIB y más del 14% del empleo.