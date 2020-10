"Los empleados del sector hotelero destacan por su alta resiliencia ante la pandemia"

Me di cuenta de que no había ningún estudio sobre el comportamiento de los trabajadores hoteleros en situaciones de pandemia, por lo que me puse en contacto con una persona de la Universidad de Greenwich, que me animó a hacer el análisis. Gracias a los sindicatos, realizamos una encuesta en pleno confinamiento a 400 empleados sobre los niveles de ansiedad y depresión que sufrían. Llegamos a la misma conclusión que un estudio realizado con motivo del Sars, que indicaba que lo que más influye para disminuir la inseguridad causada por estar en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por no saber cómo va a ser la pandemia o si el hotel va a volver a abrir es el carácter del jefe o jefa.

¿Cómo influye la capacidad de liderazgo en una plantilla en plena pandemia mundial?

El nivel de resiliencia de los empleados es lo que les va a salvar porque va a permitir que la crisis sanitaria no les afecte en su rendimiento. Sólo gracias a esta resiliencia motivada en gran parte por el carácter de su director general o de la directora de su departamento no se van a ver afectados por la ansiedad cuando trabajen en primera línea y se enfrenten a posibles contagios.

¿Les sorprendieron los resultados de su estudio?

Sabíamos que nos íbamos a encontrar una alta ansiedad y depresión porque todos los entrevistados se encontraban en un ERTE, pero nos llevamos una gran alegría al comprobar que la resiliencia es muy alta en todas las islas, especialmente entre la plantilla de 35 a 55 años. Eso quiere decir que su jefe les ha transmitido calma ante los cambios y les ha explicado que se estaba trabajando en protocolos para garantizar su salud, lo que les ha generado seguridad ante la apertura de los hoteles y que su rendimiento no vea afectado.

Además de por el carácter de sus jefes, ¿por qué son tan resistentes los trabajadores del sector en las Islas?

En gran parte, porque el 70% del empleo en Canarias depende del turismo de manera directa e indirecta. No hablamos sólo de hoteles, sino también de alimentación, transportes, etcétera. Es normal que el compromiso organizativo del empleado del sector sea alto por esa gran dependencia. El trabajador llega a la conclusión de que si no es eficiente en su puesto, le despedirán y será muy difícil encontrar otro empleo, por lo que es normal que desarrolle esta resiliencia

Una resistencia que fortalece al destino Islas Canarias.

Sin duda, es una virtud de los directivos y empleados que percibe el visitante, que no hay que olvidar que se enfrenta a los mismos miedos que el trabajador del hotel y que también tiene un alto nivel de ansiedad porque no se quiere contagiar del coronavirus.

¿Cree que el Archipiélago ha enfrentado bien la crisis?

Hemos vivido una paradoja sin precedentes porque la principal medida para evitar la propagación del Covid es limitar la movilidad, pero a su vez queremos recuperar nuestra actividad económica, que depende totalmente de ella. El confinamiento fue una medida acertada y ahora que nos abrimos al turismo internacional nos toca ser más responsables a nosotros.