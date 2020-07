El hotel Abora Catarina by Lopesan Hotels reabre el 23 de julio

El hotel Abora Catarina by Lopesan Hotels regresa a la actividad turística el próximo 23 de julio, escenificando la decidida apuesta realizada por Lopesan Hotel Group para reactivar la economía local y reforzar la imagen exterior de Gran Canaria como un destino seguro y preparado para recibir a turistas internacionales durante esta temporada de verano.



Con la reapertura del quinto hotel del portafolio de la compañía en Gran Canaria, Lopesan Hotel Group hace gala de la "exitosa implementación de los protocolos de higiene y salud integrados en el sello Lopesan Health & Safety, verificados por la consultora internacional HS Consulting", según indica el grupo hotelero en un comunicado.



Los responsables del grupo aseguran que "el hotel Abora Catarina by Lopesan Hotels es uno de los iconos del sector turístico de Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria", debido a "su proximidad a la Reserva Natural de Las Dunas de Maspalomas, y a la enorme variedad de restaurantes y comercios ubicados en los alrededores del hotel". Todo esto, convierte al hotel "en una propuesta ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia, acompañado de su pareja o junto con un grupo de amigos".



La propuesta de la marca Abora by Lopesan Hotels ofrece un programa de actividades diseñado para entretener a huéspedes de todas las edades y una gama de servicios, orientada a satisfacer los "más exigentes deseos de las nuevas generaciones de viajeros".



La diversidad en la oferta gastronómica es otra de las señas de identidad del hotel Abora Catarina by Lopesan Hotels, que ofrece el acceso a un punto de snacks y bebidas las 24 horas del día, los siete días de la semana.



Este complejo turístico presenta cinco piscinas de agua dulce, dos de ellas para niños, y un jardín con vegetación subtropical. Destacan los abundantes palmerales y flores de todo tipo, que se entremezclan, en los más de 7.000 metros cuadrados del complejo.