Los mercados de renta variable del Viejo Continente arrancaron la sesión a la baja y no fueron capaces de doblegar la tendencia a lo largo de la jornada. Las vertiginosas pérdidas del selectivo tecnológico Nasdaq 100 de la sesión anterior, con caídas intradiarias por encima del -4% (algo que no veíamos desde el año 2000), marcaron claramente el devenir del día de los índices europeos. El mal de altura de las acciones más fuertes de dicho selectivo, junto a unas valoraciones extraordinariamente exigentes ponían mucha presión sobre un sector que, con todo y con ello, continúa desplegando una increíble tendencia alcista. En el plano epidemiológico, muchos analistas comienzan a dar por hecho que asistiremos a nuevos cierres económicos en los estados norteamericanos donde la expansión del virus se encuentra fuera de control. En esta línea, el fuerte incremento de casos en California comienza a preocupar a algunas corporaciones tecnológicas dada la fuerte presencia del sector en la zona, mientras que Houston ya ha pedido el cierre durante 15 días ante la avalancha de nuevos casos en un momento donde las UCIs están alcanzando su límite de absorción. En el plano farmacológico, el anuncio de ensayos clínicos en fase 3 para el próximo 27 de julio por parte de la farmacéutica Moderna no aliviaba el pesimismo del día frente a la pandemia.