El servicio de Endesa, en entredicho por el segundo apagón en la Isla en 10 meses

La isla de Tenerife volvió ayer a sufrir un apagón general, el segundo que se produce en menos de un año. En esta ocasión, se prolongó durante siete horas. En concreto, el cero energético de Red Eléctrica de España (REE) y Endesa tuvo lugar a las 9:43 horas. Tras activar el protocolo de actuación previsto, las centrales de generación recibieron el suministro para producir energía a las 11:15 y la luz se fue encendiendo en la Isla de manera gradual por zonas. Hubo que esperar hasta las 16:44 horas para que todos los hogares, para que todo Tenerife, recuperaran la normalidad.

Sobre la causa del apagón, tanto el Gobierno de Canarias como Red Eléctrica de España informaron de que el cero energético se produjo por una avería en un generador de la central de Granadilla. Sin embargo, Endesa apuntó que el origen del fallo aún se desconoce y que no tiene constancia que se haya debido a una avería en la generación de sus centrales (Granadilla y Candelaria).

El primero en hablar del motivo del apagón fue el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el socialista José Antonio Valbuena, quien indicó que se había tratado de un fallo en un generador de la central térmica de Granadilla. Además, este anunció que el Ejecutivo ya ha abierto un expediente administrativo para estudiar las responsabilidades que se deriven de este nuevo apagón general.

Unas horas más tarde, Red Eléctrica de España envió un comunicado en el que confirmó que, "tras realizar las primeras investigaciones", la causa del corte de suministro se ha debido a un fallo en la generación. "En el momento del incidente no se estaba realizando ningún trabajo o maniobras en la red de transporte de Red Eléctrica. Tampoco ningún elemento de esta red se ha visto afectado como consecuencia de lo sucedido", señalaron fuentes de REE.

Pero desde Endesa se quiso dejar claro que la compañía "no reconoce, con los datos con los que se cuenta en la actualidad, que haya habido un fallo en la generación de sus centrales (Granadilla y Candelaria)", asegurando que no tiene constancia del mismo. "El origen es otro y se tendrá que investigar. No sabemos si este es externo o interno. Tuvo que fallar algo más, haber más causas. Por un fallo en la generación no se produce un cero energético", apuntaron fuentes de Endesa.

En este sentido, la compañía ha anunciado que se han iniciado "las tareas de investigación para poder conocer la secuencia que ha desembocado en esta situación de falta total de energía en la Isla y daremos a conocer el resultado de la misma cuando finalice". Fuentes de Endesa añaden que el origen "no tiene por qué ser nuestro" y, si es así, "lo informaremos". Eso sí, insisten en que, de momento, la causa se desconoce y está "por determinar".

Por otra parte, con respecto a la recuperación del suministro, también cada una explica su versión de los hechos y lo hacen por separado. Red Eléctrica de España ha resaltado que el protocolo de actuación previsto se activó "inmediatamente después de producirse el incidente, de forma que a las 11:15 horas todas las centrales de generación tenían ya suministro eléctrico para producir energía y a las 12:00 se había energizado y, por tanto, estaba disponible toda la red de 66 kV". Asimismo, ha matizado que la recuperación del suministro a los consumidores "se ha visto condicionada por el ritmo de incorporación de los generadores al sistema eléctrico".

Endesa, por su parte, relata que pasados los primeros momentos del incidente, se activó el Plan de Emergencia de la compañía. "Una vez que los técnicos de Endesa chequearon todos los sistemas de ambas centrales de la Isla y las instalaciones de las redes de distribución, se iniciaron por parte de la compañía las maniobras de reposición del suministro, siguiendo los protocolos del gestor del sistema, Red Eléctrica de España, tarea que permitió ir reponiendo paulatinamente el suministro hasta la recuperación total a las 16:44 horas". Asimismo, Endesa ha querido "reafirmar el compromiso con el suministro de la Isla y con las inversiones en las instalaciones de producción y distribución de energía eléctrica, al igual que lo ha venido haciendo hasta la fecha".

Eso sí, ambas entidades, Red Eléctrica de España y Endesa han lamentado "las molestias ocasionadas por esta situación" a la población. Endesa, además, también ha manifestado que durante todo el incidente, la compañía ha estado en contacto con las autoridades autonómicas y de la Isla, "con el fin de informar sobre la evolución de este incidente extraordinario y, una vez normalizado, se procederá a aportar todos los datos que se le demanden en el marco del expediente informativo iniciado por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias".

El de ayer es el segundo apagón general que se produce en la isla de Tenerife en menos de un año. El último tuvo lugar el 29 de septiembre de 2019. Por este cero energético, el Gobierno de Canarias sancionó a Red Eléctrica de España y a Endesa con una multa de 40 millones de euros. En concreto, 30 millones corresponden a REE y 10 millones de euros a la compañía Endesa.

En aquel entonces se produjo un cortocircuito en la subestación de Granadilla. La Isla se quedó sin energía eléctrica durante más de nueve horas. El cero energético se produjo a las 13:11 y se prolongó hasta las 22:15 horas.