Indignación general de la sociedad tinerfeña contra Endesa tras el apagón

Entidades sociales y económicas, y responsables políticos han manifestado su malestar e indignación ante lo ocurrido, asegurando que es una "vergüenza" que la Isla tenga que sufrir estos apagones cada cierto tiempo. Denuncian la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas por parte de Endesa y exigen que se acometan inversiones de manera urgente. Aseguran estar ya cansados ya de "excusas".

En este sentido, y a pesar de que la compañía Endesa, encargada de la generación y distribución de la electricidad, ha señalado que la causa del cero energético "está aún por determinar" y que no tiene constancia de que se haya producido un fallo en la generación en sus centrales (Granadilla y Candelaria), Red Eléctrica de España, encargada de la red de transporte de la energía eléctrica, quiere dejar claro que "es totalmente ajena a la incidencia" que provocó el apagón en Tenerife. Por lo tanto, culpa a Endesa de lo ocurrido.

Este es el segundo cero energético que sufre la isla de Tenerife en 10 meses. El último tuvo lugar el 29 de septiembre de 2019 y el motivo fue un cortocircuito en la subestación de Granadilla. El Gobierno de Canarias sancionó a REE y a Endesa con una multa de 40 millones de euros. En esta ocasión, el Ejecutivo también ha abierto un expediente administrativo para determinar las responsabilidades por este apagón y el Cabildo tinerfeño ha exigido una auditoría de todo el sistema eléctrico de la Isla. La sociedad tinerfeña también exige medidas urgentes.

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife ha tachado de "insostenible" la situación eléctrica de la Isla y denuncia la "falta de mantenimiento de los grupos de generación de la central de Granadilla por parte de Endesa". Su presidente, Óscar Izquierdo, apunta que el escenario actual es el resultado del "abandono" de la Isla durante las últimas tres décadas. Critica la "dejación" del Gobierno canario a la hora de "vigilar a Endesa y a REE "para que cumplan con sus obligaciones". Por ejemplo, relata que en los últimos 20 años no se ha autorizado ningún grupo nuevo de generación que sustituya a los más antiguos y "ni las autoridades estatales ni autonómicas han sacado concurso para la adjudicación de nuevas potencias". Para Fepeco, "todo parece indicar que la causa del apagón puede ser un deficiente mantenimiento, que pone en evidencia a la empresa suministradora por no hacer y al Gobierno de Canarias por dejación de sus responsabilidades. Tenerife carece de las infraestructuras esenciales y las que tenemos son insuficientes, tanto en calidad como en cantidad", manifiesta Izquierdo.

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) consideran que "ya se han acabado las excusas" para los responsables de garantizar el suministro eléctrico en la Isla, refiriéndose a Endesa. En este sentido, el presidente del CEST, Roberto Ucelay, exige "respuestas concretas e inversiones que eviten a la Isla el daño económico que situaciones como la del miércoles causan a los negocios y, sin duda, al prestigio de la Tenerife como un destino con infraestructuras fiables". Además, añade, "otra vez al apagón eléctrico se sumó un apagón informativo, dejando a vecinos y empresarios sin saber qué había pasado o cuántas horas tendrían que soportar un cero energético que les dejó incomunicados y sufriendo pérdidas que nunca podrán cuantificarse". Para los empresarios del Sur, el cero energético que sufrió el miércoles la Isla, "con especial incidencia para las empresas que están recuperando su actividad estas semanas tras el confinamiento por el coronavirus, pone de relieve que la Isla cuenta con un sistema eléctrico más propio del siglo pasado que del siglo XXI".

La Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) sentencia que es una "auténtica vergüenza" que se produzcan apagones generales en la Isla y denuncia que la compañía Endesa no tome las medidas pertinentes y urgentes, "relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones", para evitar "este tipo de situaciones que tanto daño hacen a la actividad económica de la Tenerife". "Muchos negocios no pudieron abrir sus puertas este miércoles, sufriendo numerosas pérdidas que, en la mayoría de los casos, ni siquiera podrán reclamar a Endesa porque la compañía se intentará cubrir las espaldas", ha apuntado el secretario general de Fauca, Abbas Moujir. Este critica que en determinadas zonas de la Isla se tuviera que esperar hasta las seis de la tarde para recuperar el suministro eléctrico. "Estamos intentado recuperarnos de una crisis muy complicada, la provocada por el coronavirus Covid 19, y ahora también tenemos que sufrir ceros energéticos. Tenemos miedo de que estos se repitan, por ejemplo, durante la campaña navideña. Esto también perjudica al turismo, pues no podemos vender una Isla con infraestructuras tercermundistas, en la que se puede producir un apagón general cuando menos te lo esperas", ha indicado Moujir. Fauca exige al Gobierno de Canarias que tome medidas "más drásticas contra Endesa, más allá de una simple sanción". Para la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, urge que Endesa renueve toda la red de generación. "La verdad es que sentimos una gran impotencia, porque situaciones de este tipo no se deberían permitir", concluye Abbas Moujir.

El sector comercial y de la restauración de Zona Centro de Santa Cruz de Tenerife también es muy crítico con Endesa y exige "soluciones urgentes". "Es vergonzoso que ocurra este apagón general en plena crisis y con menos de 10 meses de diferencia del último episodio de cero energético. Este miércoles, algunos empleados de Zona Centro se quedaron encerrados en sus locales, a oscuras, esperando que la luz volviese, y sin línea telefónica", explica Ruth Dorta, gerente de Zona Centro. Por su parte, Gerardo Acosta, responsable del sector de la restauración y del ocio en las avenidas de Anaga y Marítima, denuncia que con este apagón, los negocios "han sufrido un duro revés y han perdido un día de trabajo, con todas las pérdidas que eso supone".

"Yo creo que llueve sobre mojado", lamentó el presidente de la patronal hotelera Ashotel, Jorge Marichal. "Estamos asistiendo todos los años a este tipo de evidencias que dejan a la Isla totalmente disfuncional", continuó. "En Canarias hemos sido quizá demasiado no diligentes con respecto a las infraestructuras eléctricas; también hemos sido demasiado estrictos con algunas obras en el pasado que no se dejaron hacer y eso tiene sus consecuencias y hemos de aceptarlas", expresó. Además, Marichal entiende que es momento de que "los políticos y los administradores pongan freno a este tipo de episodios", que contrastan con el objetivo de ser "una Isla moderna y dedicada al turismo". "Aunque entendiendo que un error lo puede tener cualquiera, cuando son sistemáticos es cuestión de que se tomen medidas un poco más urgentes", completó.

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, consideró que "la exigencia de una auditoria para conocer qué ha ocurrido y qué medidas hay que adoptar para ver cómo puede evitarse en un futuro es legítimo y necesario", y añadió que desde la Fecam están colaborando con el Gobierno de Canarias en el diseño de la legislación sectorial de la planificación energética. Asimismo, y en su papel de alcaldesa de Candelaria, manifestó que siguen trabajando en el ámbito eléctrico del municipio. "Entendemos que necesitamos saber qué está pasando y por qué", dijo.

La alcaldesa de Tegueste, Ana Rosa Mena, se refirió ayer a la necesidad de que se realice una auditoría para conocer la situación real de las infraestructuras que gestionan Red Eléctrica y Endesa, lo que ya ha "causado graves daños para la Isla en dos ocasiones en un breve período de tiempo". Y agregó: "La inversión para mejorar las instalaciones y garantizar el servicio en el archipiélago es más necesaria que nunca". El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz (NC), califica lo ocurrido de "desastre" y lamenta que se permitan "pequeños monopolios consentidos legalmente sin interés en invertir en la red, que solo buscan la más alta de las rentabilidades y no la calidad del servicio". El mandatario villero, Francisco Linares (CC), pide a los responsables de Endesa que "cojan vergüenza" y subraya que "Tenerife no puede quedarse sin luz cinco veces en diez años". Para el alcalde realejero, Manuel Domínguez (PP), "parece mentira que esto suceda en el siglo XXI" y pide al Gobierno de Canarias que exija el mantenimiento pertinente: "Han vuelto a tropezar en la misma piedra porque no han sido previsores". El alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González (SSP), tilda de "inaceptable" lo ocurrido y lamenta "la doble insularidad que sufrimos los municipios más alejados de los centros de producción, que siempre somos los últimos en recuperar la normalidad".

El portavoz del Grupo Parlamentario ASG, Casimiro Curbelo, reclama una mayor inversión en las infraestructuras eléctricas y un adecuado mantenimiento de las mismas. "Toda esta situación es muy negativa, no debe suceder en este siglo, y creo que Endesa y REE deben rectificar y llevar a cabo una inversión adecuada en las infraestructuras en Canarias. En el Archipiélago estamos apreciando que, prácticamente, este servicio se presta en forma de monopolio y, además, no se han llevado a cabo las inversiones necesarias para actualizar y modernizar los sistemas de producción y las líneas de distribución, a lo que se suma un nulo mantenimiento, lo que ha provocado que se haya producido, incluso, hasta algún incendio", denuncia Curbelo.

El portavoz de Unidas Podemos en Santa Cruz, Ramón Trujillo, considera que el cero energético, que sufrió el miércoles Tenerife, tiene su origen en la falta de inversión por la privatización del sector eléctrico. "Obviamente, a corto plazo, la solución pasa por obligar a las eléctricas a invertir y por poner sanciones muy elevadas cuando se producen apagones", indica.