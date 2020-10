"Hemos traído investigaciones a las Islas por valor de ocho millones"

El objetivo principal de Kaudal es atraer capital privado al ecosistema de la I+D+i en España. Lo que queremos es que la gente vea la I+D+i como un vehículo para el desarrollo de país y que apuesten por ello, frente a otras inversiones inmobiliarias o de otro tipo que tienen una rentabilidad, pero que no nos van a provocar el impulso para hacer el cambio que necesitamos.

¿Cómo se puede revertir ese déficit en la inversión?

Es un tema de conciencia social, nosotros lo estamos viendo ahora mismo, cuando hay problemas miramos a la tecnología, a la ciencia y a los investigadores como los solucionadores. Los recursos públicos son muy limitados y ya mantienen una estructura y un ecosistema de I+D+i de centros públicos, pero eso no es suficiente. Ahora hay que incentivar la inversión privada, para poder sacar de los cajones un montón de proyectos que no ven la luz porque no tienen capital para ponerlos en marcha.

¿Cambiará la pandemia la visión acerca de la inversión en estos proyectos?

Yo espero que sí, espero que las conciencias se hayan removido. Lo que es cierto es que tenemos una facilidad para el olvido interesante. Muchas veces nuestra agenda diaria no se corresponde con nuestra visión. Todo el mundo piensa que la I+D+i es el futuro, pero para invertir piensas en comprar acciones o inmuebles, porque no tenemos esa cultura que en otros países sí existe.

¿Se puede invertir pequeños ahorros en investigación a través de Kaudal?

En estos momentos esto todavía no es posible. Esa es nuestra aspiración, llevar el instrumento que tenemos actualmente y acercarlo a todo el público, que cualquier persona pudiera considerar la I+D+i como una fuente de inversión para obtener rentabilidad y que pueda destinar esa inversión al sector en el que esté interesado.

¿Es arriesgado invertir en ciencia?

Lo arriesgado es no invertir. Ya lo hemos visto. Cuando inviertes en tecnologías de alto nivel tardan en ver la luz, pero es indudable que el retorno lo tienen, otra cosa es el plazo. En estas cosas no hay un 100% de seguridad de que salgan los proyectos en innovación, pero lo que importa en las empresas de I+D+i y nosotros hemos generado un ecosistema muy preparado. Tienen muy claro que cuando fallan lo hacen de forma barata y rápida. Son flexibles y enseguida cambian y buscan otro camino para alcanzar el resultado. Hemos conseguido que la escasez de fondos haya generado un músculo en todo el ecosistema que permite que los fallos sean baratos.

¿Cómo funciona Kaudal?

Utilizamos un instrumento que diseñó el Ministerio de Ciencia y Tecnología para atraer capital privado a las empresas de I+D+i . Nosotros decidimos montar una compañía propia, Kaudal, para hacer esa estructuración fiscal de proyectos de i+D+i y poder acercar este vehículo a otro tipo de empresas. Nosotros nos acercamos a empresas tecnológicas y les presentamos la posibilidad de financiarse con un sistema que implica que no tienen que hacer una ampliación de capital, y quedarse solo con el 20% de las acciones, y además sin deuda. Es un instrumento que permite a empresas innovadoras monetizar los incentivos fiscales aplicables a la investigación, desarrollo e innovación mediante su traslado a otras empresas que quieren invertir en desarrollo tecnológico. Al final nosotros trabajamos en los dos sectores, por un lado buscamos, proyectos interesantes que tengan recorrido y se puedan certificar y, por otro, inversores que estén dispuestos a invertir parte de sus beneficios en este tipo de empresas.

¿Cuál es el perfil de las empresas inversoras?

Nuestra visión es democratizar el producto y acercarlo a cualquier inversor. Nuestra aspiración sería que cualquiera a título particular se pudiera meter en esta plataforma y pudiera decir yo quiero invertir en este proyecto esta cantidad. Al mismo tiempo, que dijera exactamente como lo tiene que reflejar en la declaración de la renta, para poder tener esas deducciones fiscales a las que te da derecho el haber sido valiente e invertir en I+D+i. De momento, las operaciones mínimas están alrededor de unos 100.000 de inversión. Por lo que, todavía vamos a empresas que generan beneficios y quieren destinar una parte de ellos a esto. Sobre todo porque es un mecanismo todavía complejo.

¿Qué proyectos se están desarrollando a través de Kaudal en Canarias?

Actualmente tenemos dos, uno en el sector de las energías renovables y otro en innovación de software. Ambos se están financiando a través de este instrumento. De todas maneras, Canarias tiene un ecosistema ideal para el desarrollo de la I+D+i. Nosotros, por ejemplo, en el grupo Arquimia hemos traído aquí todo nuestro centro de investigación y esperamos al final de año tener 50 investigadores. También estamos trayendo investigaciones de fuera porque no debería ser difícil traer a un investigador a vivir aquí, lo único que le tienes que garantizar es que puede hacer investigación. Nosotros se lo garantizamos y la gente viene encantada.

¿Sabe Canarias aprovechar ese potencial?

Nosotros vamos a desarrollar aquí en Canarias a través de Arquimia entre siete y ocho millones de euros en proyectos de I+D+i este año. Son proyectos que nos hemos traído aquí. Yo creo que igual que se promovió las Islas como una plataforma para poder hacer cine y se ha creado un ecosistema de empresas del mundo del cine, hay que trabajar para que esto pase con la I+D+i. Es un territorio que lo tiene todo para poder convertirse en un vivero de empresas tecnológicas y en un nicho donde estas empresas puedan florecer. Tiene una fiscalidad que promociona la I+D+i como ningún otro territorio de la Unión Europea y tiene unas condiciones climatológicas y geográficas que son ideales para el desarrollo de muchas tecnologías.

¿Canarias invierte más o menos que la media en ciencia?

De momento estamos por debajo, pero también creo que Canarias tiene que aprovechar este momento y considero que se ha visto que tener todos los huevos en la cesta del turismo no es una cosa estratégicamente óptima. Veo interés y muchos grupos dentro de las universidades con muchas ganas de generar empresas que puedan hacer productos innovadores.

¿Es difícil convencer a los inversores para que destinen su dinero a la investigación?

Esto es un producto nuevo. Se tiene que abrir paso entre otro tipo de posibilidades de inversión. Convencerles de que es una forma rentable y segura para dedicar parte de sus beneficios. Lo que pasa es que luchamos con otros productos en las Islas que llevan tiempo arraigados.