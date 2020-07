Cajasiete incrementa los depósitos de clientes y el crédito a clientes en más de un 10%

Cajasiete ha celebrado en la mañana de hoy su Asamblea General Ordinaria en la que los socios aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día, entre los que se encuentran las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019, el Informe de Gestión, el Informe de Auditoría y la Propuesta de aplicación del excedente disponible del citado ejercicio.



El presidente, Fernando Berge, presentó un análisis del contexto económico en el que la entidad desarrolla su actividad y explicó los aspectos más importantes, desde el punto de vista financiero y de resultados, de Cajasiete durante el pasado ejercicio, en el que la Caja obtuvo un beneficio después de impuestos de 22,8 millones de euros, con unos activos totales de 2.858 millones de euros y un ratio de capital nivel 1 del 17,01%, muy por encima del legalmente exigido, siendo una de las entidades más solventes de España.



Igualmente se presentó el Balance Social 2019, donde resume las principales aportaciones que Cajasiete hace a la comunidad, y que nace con la finalidad de compartir los resultados sociales y económicos de su compromiso con las personas, con la sociedad donde vivimos, en base a su modelo diferente de hacer banca, una banca de valores basada en la proximidad al entorno y preocupada por el mismo, que genera confianza, invierte en la economía real y trabaja para las generaciones presentes y futuras.



La misión de Cajasiete es contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, satisfaciendo las necesidades financieras de las personas, siendo fieles a nuestros valores. Como empresa genera riqueza y como cooperativa transforma esa riqueza en empleo de calidad y beneficio social. Su objetivo es ser la entidad financiera de referencia en Canarias.



El director general Manuel del Castillo, explicó con mayor detalle la evolución de la Entidad. Para Cajasiete, el año 2019 ha sido un ejercicio muy positivo en sus cifras de negocio, resultado de una gestión prudente y que le permite avanzar en su proyecto de expansión regional, dada su posición de solidez. Los crecimientos en las cifras de negocio han sido importantes, con la mejora de sus ratios financieros y de productividad. Los Créditos a Clientes aumentaron un 10,0%, situándose en 1.695 millones de euros, el total de Depósitos de Clientes se incrementó en un 11,1%, situándose en 2.282 millones de euros, mejorando un año más su cuota de mercado, tanto en créditos como en depósitos..



Los Resultados del ejercicio antes de impuestos han sido de 27,6 millones de euros, de los cuales 22,0 millones pasan a incrementar las reservas, reforzando aún más sus recursos propios y sus perspectivas de crecimiento. El ratio de eficiencia (relación entre gastos y margen ordinario) se sitúa en el 50,6 %, lo que acredita una buena posición de generación de recursos.



El director general resaltó el compromiso con la sociedad a través de la Fundación y del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, a los que se destinaron 3,9 millones de euros.



El valor económico creado es de 70,0 millones de euros, de los que 20,4 millones van a pago a proveedores, 21,6 millones a gastos de personal, 7,5 millones a tributos pagados en Canarias y 2,9 millones a fondos de educación y promoción. Otros 22,0 millones se retienen para capitalizar y hacer más solvente la Entidad.



Los datos financieros por si solos no dan una visión suficientemente amplia de la sostenibilidad de la empresa ni de su aportación a la sociedad. En el caso de Cajasiete, durante todo el periodo de crisis económica, se ha invertido en nuevas oficinas, se ha creado empleo de calidad y estable, se promueve la igualdad entre hombres y mujeres, se apoya al sector primario mejorando las zonas rurales y el medio ambiente, con un fuerte compromiso por los jóvenes y la formación. Las actuaciones de Cajasiete aportan un valor añadido a la sociedad que no es el mero beneficio financiero y este se utiliza de forma responsable para garantizar su sostenibilidad y desarrollo futuro.



En la citada Asamblea también se fijaron las grandes líneas de actuación de la entidad, continuando con su labor de apoyo al sector agrario y a las cooperativas, como instrumento para satisfacer sus necesidades de financiación, manteniendo su independencia y gestión profesionalizada. Cajasiete es la única entidad financiera totalmente canaria y pretende seguir en la misma trayectoria de los últimos años, mejora de la productividad y eficiencia, y con un objetivo claro de aumentar su actual cuota de mercado.



Cajasiete se encuentra en una excelente posición competitiva en el mercado financiero y está comprometida en dar la mejor respuesta a las necesidades financieras y de aseguramiento de las pymes y las familias canarias. Para adaptarse a los hábitos cambiantes de sus socios y clientes está acelerando, con importantes inversiones en digitalización, la transición hacia un modelo multicanal, una apuesta por la gestión a través de los canales no presenciales como la banca electrónica (Ruralvia), el móvil y los cajeros de última generación, sin perder el trato directo y personal con los socios y clientes.



En el año 2019 ha destacado la habilitación del nuevo servicio para hacerse cliente de Cajasiete a través de la aplicación móvil (Ruralvía), que en apenas unos minutos, permite a las personas interesadas contar con su cuenta, tarjeta y usuario de banca digital, y el refuerzo del servicio de atención digital general "Te Atendemos" con un horario de atención más amplio y con más gestores especializados



La banca electrónica Ruralvia de la entidad es de máxima calidad y a través de ella se realizaron en 2019 más de 150 millones de Operaciones, el 67% del total de la Entidad, con un volumen procesado por esta vía de 4.400 millones de euros y 223.000 clientes usuarios,



Sobre Cajasiete

Cajasiete, Caja Rural es una entidad cooperativa de crédito totalmente privada, de capital cien por cien canario, con plena autonomía operativa, captando e invirtiendo todos sus recursos y beneficios en las siete islas del archipiélago canario. Estos resultados son el reflejo de la excelente labor de la plantilla, que cuenta con 375 empleados; 95 oficinas (18 de ellas en la provincia de Las Palmas) y más de 52.000 socios.



La mayor vinculación de socios y clientes con la Entidad es una realidad, con un aumento del número de productos contratados gracias a la banca de proximidad. La base de clientes superó los 270.000 clientes, de los que más de 52.000 son socios, es decir, uno de cada cinco clientes son socios de la Entidad, lo que consolida el modelo de negocio basado en el cooperativismo.



A su vez Cajasiete forma parte del GRUPO CAJA RURAL que agrupa a 29 entidades, con más de 2.300 oficinas, y más de 8.500 empleados y con unos activos totales de más de 67.000 millones de euros. El Grupo hace realidad los principios cooperativos de solidaridad, ayuda mutua e intercooperación, y dispone de mecanismos de protección, con fondos privados de solidaridad cooperativa que contribuyen a su sostenibilidad. Las principales sociedades del Grupo son: Banco Cooperativo Español, S.A.; Rural Servicios Informáticos, S.C., y Rural Grupo Asegurador, por medio de las cuales se desarrollan todo tipo de actividades financieras y de servicios.