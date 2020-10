La diversión y el entretenimiento regresan al hotel Abora Catarina by Lopesana este establecimiento de Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria. Durante la primera semana, desde su reapertura, la compañía espera recibir a más de 1.400 clientes, que podrán disfrutar al máximo de sus servicios, propuesta gastronómica y del programa de actividades diseñado por el equipo de animación del hotel.

Una pareja, residente en Arinaga, fue la encargada de "estrenar" el Abora Catarina by Lopesan Hotels en esta nueva etapa. El director del hotel, Javier Fernández, junto con parte de su equipo de trabajo y Panchi, la mascota de la compañía, les dio la bienvenida a su llegada, indicándoles los diferentes pasos a seguir, verificados por el sello Lopesan Health & Safety y la consultora internacional HS Consulting, para garantizar la seguridad de los huéspedes, proveedores y trabajadores.

En 2017, el Abora Catarina fue restaurado por completo, convirtiéndose en el primer hotel que formaba parte de Abora by Lopesan Hotels. El hotel dispone de un punto de snacks y bebidas las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Clientes fieles a Lopesan

José Aridane Rodríguez y Yamilé Valdés nunca habían estado en el Abora Catarina by Lopesan Hotels, pero conocen a la perfección los servicios que ofrece Lopesan Hotel Group, de hecho, los dos han estado hospedados en el Lopesan Baobab Resort, en el Lopesan Villa del Conde Resort, en el Lopesan Costa Meloneras Resort, en el Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels y en el Abora Buenaventura by Lopesan Hotels. "Se puede decir que somos clientes fieles a Lopesan" reconocía José Aridane tras ser recibido con unos cañones de confeti, accionados por miembros del equipo de animación del hotel.

Como no podía ser de otra manera, la mascota de Lopesan, Panchi, tampoco quiso perderse esta puesta de largo y, ataviado con una mascarilla especial para peces voladores, se mostró deseoso de recibir a los primeros niños del hotel, eso sí, manteniendo siempre el distanciamiento social. Yamilé se mostró ilusionada con esta escapada de fin de semana, que comenzaron a planificar en el mismo momento que se anunció la reapertura, ya que "nos hacía ilusión vivir un momento histórico como este".

Los motivos por los que siempre repiten con Lopesan Hotel Group son sencillos, "el trato humano es excepcional, las habitaciones son cómodas y confortables y la comida siempre nos acaba sorprendiendo" señaló José Aridane, que no veía el momento de darse un baño en alguna de las piscinas de agua dulce del complejo y desconectar de la rutina diaria en los espectaculares jardines subtropicales del Abora Catarina by Lopesan Hotels.