La decisión de Reino Unido de aplicar una cuarentena a los turistas que visiten cualquier lugar de España, incluida la comunidad canaria, no se basa en un argumento de un posible peligro de rebrote por contagios importados si a números se refiere.

Reino Unido registraba el pasado jueves 301.455 afectados y una tasa de 4,5 por mil. Si se atiende a los casos que permanecían activos ese día, eran 143 en Canarias y 8.291 en Gran Bretaña o, lo que es lo mismo, 6,5 isleños por cada cien mil y 12,2 por cada británico; casi el doble.

A pesar de los números, ese mismo día el ministro de Sanidad Matt Hancock aseguró en la BBC que no se prevén cambios "inminentes" en la decisión comunicada cinco días antes por su primer ministro y que calificó como "esencialmente científica". ¿Ciencia que no atiende a los datos? Y la parte que no es científica, la ajena al esencialmente que pronunció, ¿de qué índole es? ¿Hay una partida distinta jugándose bajo la mesa? El proceder, alejado de la realidad de la evolución del Covid-19 en Canarias, da cabida a estas y otras grandes incógnitas, conspiranoicas o no.

Los que no mienten son los datos, que desvelan que es más probable -en la acepción más matemática del término- que un inglés, escocés, galés o norirlandés traiga el coronavirus consigo a que lo contraiga aquí y se lo lleve de vuelta a casa. En cualquier caso, ninguna decisión escasamente fundamentada resiste la revisión del VAR. Es decir, hacer los test, y más si se realizan con cargo a la Unión Europea (UE) como propone Ángel Víctor Torres, evita la tentación de dirigir los ahorros y el tiempo de los ciudadanos en una u otra dirección.

El presidente canario aún es optimista de cara a que Downing Street dé marcha atrás en parte y mantenga alejadas a las Islas del alcance de sus decisiones. Será buena noticia, a pesar de que llegue tarde. El turoperador TUI, actor claramente dominante en el sector tras la quiebra de Thomas Cook, ha echado el freno de mano y no piensa desbloquearlo hasta el próximo 10 de agosto, fecha señalada por Boris Johnson para la revisión de la cuarentena obligatoria. Las conexiones con Canarias de TUI están totalmente suspendidas.

El efecto boomerang

Por otro lado, un documento interno del Gobierno de Canarias advierte a Reino Unido de que su decisión de aplicar una cuarentena a los turistas que visiten cualquier lugar de España pone en jaque a casi el 2% del producto interior bruto (PIB) británico y amenaza a cerca de 221.000 puestos de trabajo.

Así que el golpe, aunque desigual, es recíproco. Lo revela el impacto que la decisión ha tenido en la City londinense, con fuertes caídas en bolsa de las aerolíneas y los turoperadores cotizados. Se trata de sectores que atraviesan una crisis estructural que dura ya más de tres años y que ha eliminado del mercado a grandes compañías como la mencionada Thomas Cook. Es decir, la decisión de Downing Street es una intensa lluvia sobre un piso completamente anegado.