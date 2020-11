La compañía de bajo coste del Grupo Iberia, Iberia Express, duplica su oferta de vuelos con Canarias durante la primera quincena de agosto.

Según explica Iberia Express en un comunicado, en un escenario atípico como el que se presenta este verano, la aerolínea refuerza sus operaciones con incrementos de frecuencias significativos como los de Tenerife Norte y Gran Canaria, destinos que contarán con 37 y 35 frecuencias semanales respectivamente durante la primera quincena de agosto, incluyendo una serie de vuelos operados por Iberia, lo que supone alcanzar entre 5 y 6 vuelos diarios en promedio. Lanzarote, con hasta 20 vuelos semanales, y Fuerteventura, con 19, también cuentan con un importante incremento en la capacidad ofertada, permitiendo hasta 3 conexiones diarias con Madrid.

En total, entre los meses de julio y agosto, serán cerca de 625.000 las plazas puestas a disposición de los pasajeros con la finalidad facilitar la movilidad en verano, impulsar la recuperación del turismo gracias a una mayor frecuencia de vuelos y recuperar paulatinamente la conectividad con el Archipiélago Algo que, no obstante, subraya la nota, "dependerá en gran medida de la evolución de la situación" de la pandemia "y del comportamiento de la demanda".

Iberia mantiene su calendario de regreso a la 'normalidad' al tiempo que la cúpula de la empresa, el holding hispano-británico IAG, bulle por las negociaciones de compra de Air Europa. Según adelanta El País la intención de los directivos de ambas aerolíneas es cerrar la operación este mismo mes. Pero, pese a que cuando en noviembre del pasado año se anunció la compra todo parecía estar cerrado, ahora la pandemia ha cambiado las cosas. El precio se ha convertido en un escollo. Iberia no parece estar dispuesta a pagar más de 500 millones y no los 1.000 que se habían fijado en un principio y que reclama la familia Hidalgo, dueña de Air Europa. El Gobierno presiona para que se produzca la fusión y lograr así una compañía fuerte, al menos a medioplazo, y no dos débiles por culpa de la crisis del sector.