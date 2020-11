Bajar los impuestos para pasar el mal trago. Es la única que opción que ven en estos momentos desde Cerveceros de España como medida de apoyo a la hostelería, uno de los sectores más afectados por el parón de la economía a causa de la crisis del coronavirus. En el global del 20% de los establecimientos hosteleros -donde se consume el 70% de la cerveza del país- siguen sin poder abrir, en Canarias alcanza el 60% en las zonas turísticas, en las que se espera como agua de mayo que la temporada de invierno suponga una cierta estabilización, aun cuando decisiones como la del Reino Unido de obligar a hacer cuarentena sus residentes a la vuelta de las vacaciones a España, sin distinciones en cuanto a zonas, empaña cualquier atisbo de optimismo. Reducir la presión fiscal al consumo, pues, supondría en estos momentos un "balón de oxígeno" para bares y restaurantes.

Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España -asociación que engloba a compañías como Mahou San Miguel, Heineken, Hijos de Rivera, Grupo Agora, Compañía Cervecera de Canarias (CCC) o Cervezas La Virgen, entre otras- reclamaba ayer una rebaja del IVA en hostelería, "me da igual que sea de cerveza, que sea de bebidas refrescantes, que sean las bebidas alcohólicas o los productos intermedios".

El IVA no computa en Canarias pero desde CCC -productora de Tropical y Dorada y comercializadora en las Islas de marcas como Corona, Budweiser, Beck's, Leffe o Franziskaner- piden también al Gobierno regional una rebaja del IGIC (Impuesto General Indirecto de Canarias), ahora en el 7%, tal y como ya han reclamado la CEOE y la Confederación Canaria de Empresarios.

Olalla, en declaraciones a Europa Press, considera que el Ejecutivo debe en estos momentos "apostar y apoyar" la hostelería y el turismo como están haciendo otros países. "No olvidemos que países que compiten contra nosotros en el turismo como Portugal, Italia, Alemania o Francia están ya apostando por esta vía. Tenemos que defender la competitividad de España como destino turístico internacional", recalca. "El apoyo a la hostelería no es sólo a este sector, con ese apoyo, se da también un espaldarazo a muchas industrias canarias que están sufriendo los efectos de la pandemia", señala en una nota a compañía isleña.

Olalla insiste en que esa ahora cuando se debe actuar o sobre estos establecimientos se cierne un futuro muy incierto. "Si no han abierto ahora, ¿cuándo van a abrir? Y cuántos de estos no van a poder seguir abiertos cuando volvamos de vacaciones, cuando hayamos perdido la ilusión de salir a consumir, cuando realmente notemos, aún más, en nuestros bolsillos la crisis económica, cuando además las terrazas ya no sean tan apetecibles por la climatología", se cuestiona el director general de Cerveceros de España. Y precisa que los establecimientos que han abierto, en comparación con la totalidad de los consumos del año pasado, están facturando un 25% menos, mientras que en determinadas zonas como Canarias la situación es "más dramática".

"Que el turismo internacional esté absolutamente paralizado tiene unas consecuencias muy negativas para la economía nacional, para los ingresos del Estado y para todo el entramado de la hostelería, y por tanto, de la cerveza, ya que el turismo internacional consumía entorno al 25% de la totalidad de cerveza, toda ella de gran calidad, a través de establecimientos de hostelería", subraya el director general de la patronal cervecera.

Cervecera de Canarias añade a la reclamación de la reducción del impuestos al consumo al Gobierno regional, la necesidad de poner en marcha otras medidas "de apoyo a la hostelería en Canarias, y especialmente el aunar esfuerzos de manera coordinada entre las administraciones, escuchando a las organizaciones empresariales".