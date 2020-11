"Demonizan el ocio nocturno pero el problema son las fiestas ilegales"

Muy preocupante, sobre todo porque se está poniendo el foco en las empresas del sector del ocio nocturno en Canarias cuando lo que se debería hacer es ponerlo sobre aquellos que organizan fiestas y encuentro ilegales en lugares no permitidos, incumpliendo todas las normas y protocolos sanitarios establecidos.

¿Cuáles son los acuerdos a los que ha llegado el colectivo con el Gobierno de Canarias?

Hemos mantenido varias reuniones con el presidente y el consejero de Sanidad en las que hemos puesto de manifiesto la necesidad de actuar de oficio sobre aquellos eventos y fiestas de carácter ilegal que se están organizando por ser un foco muy importante de propagación del Covid-19 debido a la ausencia total de medidas de seguridad. Los locales de ocio nocturno nos hemos comprometido a establecer medidas estrictas de control en los locales, limitación de aforos, medidas de prevención, distanciamientos o desinfectación, entre otros. Mantenemos una línea muy fluida de comunicación y estamos satisfechos porque el interés del sector es hacer las cosas bien para mantener la actividad y la seguridad de los usuarios. En eso es en lo que estamos trabajando.

¿Se sienten ustedes perseguidos en el ejercicio de su actividad?

Se está demonizando al ocio nocturno. Solo es noticia cuando existen casos puntuales de incumplimientos de las normas por algún establecimiento que aún no tiene claro que ésta es una situación de alerta, pero no vemos que se trate informativamente de la misma manera a otros sectores o establecimientos en los que los aforos duplican su número o en los que las medidas sanitarias son claramente insuficientes. Existen grandes superficies en las que no existe el mismo control que se hace sobre los locales de ocio nocturno. Como ejemplos podemos poner los centros comerciales o las mismas líneas aéreas, además de aeropuertos y playas donde se reúne un número muy superior de personas con el riesgo de contagio lógico.

¿Puede afirmar con segridad que los locales de ocio nocturno de las Islas están cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades?

La gran mayoría de los locales, por no decir todos, están cumpliendo con lo establecido para la adopción de estas medidas; el sector está muy concienciado porque depende de ello mantener la actividad comercial para su subsistencia. Estamos totalmente en contra y hemos denunciando todo aquello que tiene que ver con el incumplimiento de la medidas adoptadas por el Gobierno y estaremos absolutamente en contra de todas aquellas practicas que no se ajusten a lo establecido; hemos sido muy claros en este sentido con los compañeros del colectivo, o estamos todos a una para lograr un ocio responsable o lo contrario será denunciable. Aquí no hay grises, o es blanco o es negro.

¿Y la clientela, cómo se está comportando?

En general bien. Mientras están en los locales, todos respetan y siguen las indicaciones que se les hace para preservar la seguridad; el problema viene cuando en la calle y sin ningún tipo de vigilancia, las personas que no saben comportarse pierden el control y se comportan de manera irresponsable. Es algo que hemos denunciado en numerosas ocasiones. La presencia policial a la salida de los locales nocturnos y en las calles..., la presencia policial de alguna manera ayuda a corregir esas conductas. Es una labor de todos.

¿Cree que existe conciencia colectiva en el sector para poner los medios para remontar esta situación?

Absolutamente, a todos nos preocupa el momento actual, hay alguna que otra persona que habla desde el desconocimiento y atribuye al ocio nocturno la responsabilidad de futuros rebrotes del coronavirus, pero no será el ocio nocturno el culpable de los rebrotes en el Archipiélago, al menos no el ocio nocturno legal y responsable. Nuestro lema es #OcioResponsable y en los locales estamos haciendo mucha pedagogía con los clientes en este sentido; insisto, los focos hay que ponerlos en las numerosas celebraciones ilegales que se anuncian en redes y que se muestran eventos llamativos que reclaman la atención de los mas jóvenes. Es ahí donde las autoridades y los medios deben poner el foco y no meternos a nosotros, que estamos haciendo las cosas bien, en el mismo saco.