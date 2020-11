Treinta mil alemanes tienen opción de venir a Canarias tras el cierre de Baleares

Fuentes de la compañía TUI confirmaron ayer que, desde el pasado mes de julio, con la nueva normalidad, en Canarias se ha ido produciendo un incremento progresivo en la cifra de llegadas de vuelos turísticos desde Alemania cada jornada.

En base a las estadísticas de AENA, durante el pasado mes aterrizaron en los aeropuertos de Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma un total de 545 aviones procedentes de Alemania. En junio, esa cifra fue de 33. En cualquier caso, los datos de julio todavía distan mucho de los 1.261 vuelos con origen en Alemania que llegaron a las mencionadas islas en marzo del presente año, o bien los 1.487 de febrero.

En declaraciones recogidas por Efe, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó ayer que es un alivio y una garantía de seguridad sanitaria que países como Alemania excluyan a Canarias de su recomendación de no viajar a España por el repunte de casos de Covid-19 y confió en que se pueda recuperar el turismo británico para la temporada alta que comienza en otoño.

Gestiones diplomáticas

Torres señaló que a diario se hacen gestiones diplomáticas con los países, con los operadores turísticos y con las aerolíneas para convencer de que el destino Canarias es seguro desde el punto de vista sanitario. Recordó que el turismo británico, junto con el alemán y el italiano, es el que en mayor número visita las Islas e insistió en que el horizonte es tener un agosto y septiembre lo más normalizado posible para recuperar en otoño el turismo extranjero.

Para ello pidió responsabilidad a la población "porque necesitamos que vengan turistas de otros países" y subrayó que a pesar del repunte importante que se está produciendo en el número de casos en los últimos días, la situación de Canarias sigue siendo favorable si se compara con otras comunidades autónomas.

Torres recordó que el jueves el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó una serie de medidas que al día siguiente se extendieron para el resto de España, como la prohibición de fumar en los lugares públicos si no se respeta la distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno. Son medidas duras y drásticas, reconoció el presidente canario, quien señaló que era preciso activar los mecanismos necesarios que consigan parar los contagios y "hay que hacer que se respeten las normas y actuar con responsabilidad".

"Nos lo jugamos todo, primero por nuestra salud, segundo por la de los demás que pueden ser vulnerables y tercero porque queremos recuperar la normalidad para la reactivación económica" añadió. Torres precisó que Canarias, y así se refleja en los datos de la caída del Producto Interior Bruto, fue la comunidad a la que más daño social y económico ha producido la pandemia de Covid-19 y por ello apeló al esfuerzo que tienen que hacer todas las administraciones canarias para reactivar la economía con la seguridad sanitaria. Además, requirió al Gobierno de España y al de la Unión Europea que tengan en cuenta este factor a la hora de recibir los mecanismos compensatorios "más adecuados, justos y coherentes" con el daño causado por esta crisis.

Durante décadas, autoridades y expertos en la actividad turística incidían en que el turismo "es muy sensible" con los asuntos relacionados con la seguridad y en estos momentos se demuestra esa máxima, en esta ocasión por la inseguridad en materia sanitaria.

Según informó ayer Efe, la posibilidad de un tramo final del verano sin apenas turistas alemanes activó una nueva alerta roja en el sector, que sobrevive raquítico a causa de las restricciones a causa de la pandemia y ya sufrió un varapalo similar hace semanas con la decisión del Reino Unido de establecer cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes de España. El Ministerio alemán de Exteriores ya puso a finales de julio a Aragón, Cataluña y Navarra en su lista de territorios dudosos para hacer turismo. Finalmente, la multiplicación de brotes ha llevado al Gobierno germano a desaconsejar los viajes no esenciales a España, incluidos a las Islas Baleares, el destino top para los alemanes y que en principio será el que encajará peor este duro golpe. Tras conocerse las primeras cancelaciones, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, auguró que la recomendación del Gobierno alemán de no viajar a España va a convertir en "nulas o escasas" las llegadas a la isla de turistas procedentes de dicho país centroeuropeo. A pesar de ello, y de que el ministro de Sanidad germano recordó este sábado que todos los turistas que regresen de sus vacaciones en España tendrán a partir de ahora la obligación de pasar una cuarentena de 14 días si no tienen un test con resultado negativo, el Govern balear abogó por no dar por perdida la temporada y "recuperar tan pronto como sea posible los corredores seguros" con Alemania.

En cuanto a los 30.000 ciudadanos alemanes que pasan en estos momentos sus vacaciones en la comunidad balear, está previsto que regresen a sus lugares de origen de forma escalonada cuando finalicen sus respectivos periodos de descanso. De momento, se estima que los turoperadores disponen de capacidad para afrontar la situación, sin que sea necesario implantar vuelos extraordinarios.