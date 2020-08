La otra lucha de 'Fortnite'

La polémica sobre el poder que tienen las tiendas de aplicaciones de Apple y Google sobre los desarrolladores de los productos que ofrecen acaba de subir un nivel con el veto de Apple a la app del videojuego Fortnite, que fue retirada la pasada semana de la tienda App Store, y pocas horas después de la Play Store de Google. Fortnite tiene actualmente unos 350 millones de cuentas activas, la mayoría en móvil.

El motivo es una disputa legal, con demandas incluidas, porque Epic Games, una de las empresas de juegos más potentes del mercado, ha implantado su propio sistema de micropagos dentro de la aplicación, lo que, según Google y Apple, viola las normas a las que deben someterse las apps que ofrecen.

Los usuarios que ya tuvieran instalada la aplicación podrán seguir jugándola, pero no instalar las actualizaciones. Fortnite explota el modelo comercial del freemium, que permite jugar gratis pero que va tentando al usuario a pagar para conseguir más recursos o avances en el juego. El videojuego es actualmente el que más dinero recauda de la industria, con más de 1.800 millones de dólares (1.500 millones de euros) de ingresos solamente el año pasado.

Fortnite, en una actualización reciente, pretendía que los usuarios, cuando compraban un recurso para enriquecer el juego, pudieran elegir si pagaban directamente a Epic o lo hacían con su cuenta de Apple o Google, lo que supone una comisión para las compañías del 30% de los ingresos.

Epic Games presentó una demanda en los juzgados de California en la que acusa a Apple de monopolizar el mercado de distribución de las aplicaciones para su iPhone y, por tanto, de ir contra el libre mercado. En el texto, los abogados llegan a afirmar que Apple no puede esperar que el 2020 se convierta en 1984, en referencia a la obra de Orwell, pero también al anuncio más famoso de la multinacional del Mac, que lanzó su lema 'Piensa Diferente' con una simulación precisamente orwelliana. El lunes presentó otra similar contra Google.

Además, Epic Games se ha permitido lanzar un vídeo-parodia de ambas empresas y una campaña en redes sociales para convencer al usuario de que si Apple o Google les deja cobrar a ellos, el juego podría ser gratis. Ambos gigantes no han puesto hasta ahora problemas en que haya apps gratis.

La demanda, por abuso de mercado, que no es un tema menor en EEUU, podría ser, si no se retira, uno de los grandes litigios de la industria tecnológica actual. Apple sostiene que está dispuesta a negociar, pero que Epic Games no va a saltarse las normas que siguen todos los demás. El mismo mensaje ha lanzado Google.

La disputa ha pasado a convertirse en un asunto de principios para Apple , que ya avisa a Epic Games que si no da marca atrás le revocará la licencia. La fecha: el día 28. A partir de ese día ya no habrá ningún juego de Epic Games en la App Store o la Mac App Store.