La patronal augura una temporada alta turística en las Islas "horrible"

El también presidente de la patronal alojativa nacional, Cehat, se reafirmó, además, en que los controles sanitarios son una medida prioritaria, "pues hay que poner seguridad sobre la mesa para que los clientes puedan pensar en vacaciones", y aseguró que Europa está haciendo "dejación de funciones" con respecto al sector turístico. Del mismo modo, el presidente de la patronal hotelera consideró que el Archipiélago no tendrá turismo hasta que se apliquen estas medidas. "Y si en Canarias no tenemos turismo y esto sigue así, lamentablemente nos veremos por encima del 40% de desempleo en la próxima primavera", advirtió.

Jorge Marichal aseguró, asimismo, que la situación de las Islas se tornará dramática "hagamos lo que hagamos", de ahí la importancia de tomar decisiones y medidas lo más contundentes posibles, "porque si no, vamos a tener problemas, no solo de carácter económico, sino social", alertó.

Ashotel también transmitió al Ejecutivo regional la necesidad de "hacer valer la situación especial y específica del Archipiélago" ante el Gobierno central, para que "de una vez por todas" se tome en serio, no solo a Canarias, sino al sector turístico en su totalidad. "No digo que no se hayan hecho cosas buenas, sería mentir y no tener honor a la verdad, pero la herramienta tiene que ir evolucionando conforme avanzan los acontecimientos. Y si no tomamos medidas urgentes, la situación nos va a sobrepasar", remató.

Marichal también se refirió a las consecuencias derivadas de la decisión de Reino Unido de obligar a todos los ciudadanos que regresan de España a pasar una cuarentena de dos semanas, y reconoció que teme que Alemania siga los pasos del Gobierno británico si no se adoptan medidas urgentes y prima la conciencia común. "Hay que tomárselo en serio. Nos hemos relajado todos mucho y tenemos que tomar ya decisiones contundentes porque si no vamos a tener problemas, no solo de carácter económico, sino social", concluyó.

La prolongación de los ERTE hasta el momento en que la actividad turística recupere un mínimo de empuje ha sido una reclamación recurrente del sector desde que se decretó el estado de alarma. El parón general también obligó al cero turístico, por lo que toda la planta alojativa canaria -y española- tuvo que cerrar sus puertas. Desde ese mismo momento, las dos patronales turísticas advirtieron de que pasaría tiempo hasta que se recobrara la normalidad, por lo que demandaron un tratamiento específico con respecto a la política laboral, los ERTE.

El Gobierno central ha garantizado que se prorrogarán más allá del final de septiembre, fecha de caducidad fijada hasta el momento. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo volvió a garantizar hace dos semanas en Las Palmas de Gran Canaria y explicó que será la comisión tripartita que conforman Ejecutivo, patronal y sindicatos la que decida en qué condiciones.