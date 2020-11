Los partidos nacionalistas Coalición Canaria y Nueva Canarias clamaron ayer contra el olvido de la Consejería de Educación del Gobierno regional de renovar los contratos del transporte escolar para el próximo curso. La diputada regional del CC Beatriz Calzada calificó de "escandaloso" que la Consejería no haya previsto la renovación de los contratos, lo que puede dejar sin este servicio a casi 40.000 alumnos. Para Calzada "es escandaloso" que a una semana del vencimiento de los contratos aún no se hayan firmado, tal y como ha denunciado la patronal de los transportistas, y no se pueda garantizar la prestación de un servicio esencial para miles de familias", afirma en un comunicado.

"No caben excusas: son procedimientos administrativos ordinarios que se han dejado morir en un cajón hasta el último momento para llegar ahora con prisas a intentar solventar en el último momento", agrega Calzada. A su juicio, esta situación es una evidencia más del "caos organizativo" de Educación.

La diputada de CC recuerda que la patronal de los transportistas había advertido en numerosas ocasiones del vencimiento de los contratos y de la necesidad de firmarlos antes del 31 de agosto para garantizar así la prestación del servicio. Sin embargo, "llegamos al 21 de agosto sin que se haya dado esa prórroga y se coloca a empresas y trabajadores en una situación imposible".

En la misma línea, la diputada regional de Nueva Canarias (NC) Esther González insta a la consejera de Educación, Manuela de Armas, a que "viabilice" con urgencia los nuevos expedientes de contratación.

González explica que las empresas implicadas han recibido una notificación de la Consejería en la que les pide una "solicitud de compromiso para la continuidad" del servicio, al tiempo que se les informa que "no se pueden prorrogar más" los contratos porque "no han tenido tiempo de hacer una nueva licitación". Es "inaudito", critica, que el Gobierno "les plantee que sigan prestando el servicio sin contrato", alegando "transitoriedad y proporcionalidad" a la necesidad.