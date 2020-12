La tímida llegada de turistas saca a 30.617 isleños de los ERTE pero no alivia el paro

La tímida reactivación del turismo en agosto ha hecho posible que 30.617 canarios se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo tras haber sido incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El goteo de visitantes de la Península y del extranjero y las vacaciones de muchos isleños no han sido suficientes, sin embargo, para suavizar la drástica subida del paro que se ha producido durante la pandemia. De hecho, el desempleo se redujo el mes pasado apenas un testimonial 0,09%, manteniéndose así por encima de los 257.000 parados por segundo mes consecutivo. No obstante, lo peor para el mercado laboral de la Comunidad Autónoma es que seis meses después de que el coronavirus comenzara a hacer estragos en la economía mundial apenas se han recuperado once de cada cien empleos destruidos. Y ello a pesar de que el número de afiliados a la Seguridad Social, es decir, el número de trabajadores en alta laboral, se incrementó en agosto en 4.326 personas, un incremento que cualquier otro año sería más que notable pero que en el actual contexto tan solo supone un pequeño respiro en medio de la tormenta.